27 Mayıs 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 27 Mayıs 2022 Cuma!

Altın bilezik fiyatları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararının açıklanması sonrası merak konusu oldu. Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte vatandaşlar 27 Mayıs 22 ayar altın bilezik ne kadar? sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte 27 Mayıs 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 896, 08 TL üzerinden yaptı. 22 ayar bilezik, 887,02 TL alış ve 896,07 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

18 ayar altın önceki kapanışını 711,58 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 711,53 TL alış ve 711,65 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

14 ayar altın önceki kapanışını 643,05 TL üzerinden yaptı. 14 ayar altın ise 536,24 TL alış ve 644,41 TL satış fiyatına sahip.

