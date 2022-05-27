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27 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

27.05.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak konusu olurken kripto paralar ile ilgili son dakika gelişmeleri de haftanın beşinci gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 27 Mayıs Cuma (bugün) birçok kişi, Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durumu araştırmaya başladı. Peki 27 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte kripto paralarda son durum...

27 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

Kripto para piyasasına ilişkin son dakika gelişmeleri, haftanın beşinci günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 27 Mayıs Cuma günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında yer alıyor. Peki 27 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 27 MAYIS 2022 CUMA

27 Mayıs Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 472.234,27 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 472.234,11 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin, 27 Mayıs Cuma günü yüzde 3,22 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 28.882,83, Bitcoin'in satış fiyatı 28.882,82 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 27 Mayıs Cuma günü yüzde 10,01 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 1.751,2900, satış fiyatı ise 1.751,280 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 27 MAYIS 2022 CUMA

27 Mayıs Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 28.633,5915 TL, satış fiyatı 28.633,4280 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 27 Mayıs Cuma günü yüzde 6,52 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0774 Dolar, satış fiyatı ise 0,0773 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 27 MAYIS 2022 CUMA

27 Mayıs Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,2655, satış fiyatı ise 1,2639 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 27 Mayıs Cuma günü yüzde 3,32 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,3959 Dolar, satış fiyatı ise 0,3958 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 27 MAYIS 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,4730 TL, satış fiyatı ise 6,4713 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Türk lirası Ethereum Dogecoin
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