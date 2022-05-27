Kripto para piyasasına ilişkin son dakika gelişmeleri, haftanın beşinci günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 27 Mayıs Cuma günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında yer alıyor. Peki 27 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...
27 Mayıs Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 472.234,27 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 472.234,11 TL oldu.
Bitcoin, 27 Mayıs Cuma günü yüzde 3,22 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 28.882,83, Bitcoin'in satış fiyatı 28.882,82 Dolar oldu.
Ethereum 27 Mayıs Cuma günü yüzde 10,01 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 1.751,2900, satış fiyatı ise 1.751,280 Dolar oldu.
27 Mayıs Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 28.633,5915 TL, satış fiyatı 28.633,4280 TL'dir.
Dogecoin 27 Mayıs Cuma günü yüzde 6,52 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0774 Dolar, satış fiyatı ise 0,0773 Dolar oldu.
27 Mayıs Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,2655, satış fiyatı ise 1,2639 oldu.
Ripple 27 Mayıs Cuma günü yüzde 3,32 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,3959 Dolar, satış fiyatı ise 0,3958 Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,4730 TL, satış fiyatı ise 6,4713 TL oldu.
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