27 Nisan dolar ne kadar? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? 27 Nisan 2022 güncel dolar kuru!

27 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar haftanın üç,üncü gününde de piyasalardaki son durumu yakından takip ediyor. 27 Nisan dolar ne kadar? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? sorularının yanıtına ve 27 Nisan 2022 Çarşamba gününün güncel fiyat bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

27 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

dolar

Dolar, geçtiğimiz gün yüzde 0.17'luk bir değişim yaşadı. Euro ise yukarı ibreyi gösterdi. Piyasalar açıldığında güncel dolar ve euro bilgisine yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

​



Bir önceki kapanışını 15.8606 TL'den yapan euro geçtiğimiz gün 15.8543 TL alış ve 15.8669 TL satış fiyatından işlem gördü.

