FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 27 Nisan dolar ne kadar? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? 27 Nisan 2022 güncel dolar kuru!

27 Nisan dolar ne kadar? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? 27 Nisan 2022 güncel dolar kuru!

27.04.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Nisan dolar ne kadar? sorusunun yanıtı Ekonomist Remzi Özdemir'in yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Özdemir, tüm dengeleri değiştirecek gelişmenin 3-4 Mayıs tarihinde yaşanacağını ifade etti. Peki 27 Nisan dolar ne kadar? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? İşte detaylar...

27 Nisan dolar ne kadar? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? 27 Nisan 2022 güncel dolar kuru!

27 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar haftanın üç,üncü gününde de piyasalardaki son durumu yakından takip ediyor. 27 Nisan dolar ne kadar? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? sorularının yanıtına ve 27 Nisan 2022 Çarşamba gününün güncel fiyat bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

27 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

dolar

Dolar, geçtiğimiz gün yüzde 0.17'luk bir değişim yaşadı. Euro ise yukarı ibreyi gösterdi. Piyasalar açıldığında güncel dolar ve euro bilgisine yer verilecektir...

EURO NE KADAR?


728xauto (77)

Bir önceki kapanışını 15.8606 TL'den yapan euro geçtiğimiz gün 15.8543 TL alış ve 15.8669 TL satış fiyatından işlem gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitcoin kaç TL?Bitcoin kaç TL?
Konut alan içindeki kiracıyı çıkarabilir... Konut alan içindeki kiracıyı çıkarabilir...
Araba almak isteyenlere kötü haber!Araba almak isteyenlere kötü haber!
Anahtar Kelimeler:
Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

Estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

Estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı

“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Fransız siyasetçiden rest! Annesi playboy dergisine çıkınca...

Fransız siyasetçiden rest! Annesi playboy dergisine çıkınca...

Yeni rekortmen oldu! Dünyanın en yaşlı insanı seçildi

Yeni rekortmen oldu! Dünyanın en yaşlı insanı seçildi

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.