28 - 29 Ekim mesai hesaplama 2020... 29 Ekim 2020 çift mesai mi? 28 Ekim yarım gün çalışanlar tam mesai alır mı? 28 Ekim 2020 yevmiye hesaplama!

Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün tatili bu yıl hafta içi Çarşamba gününe denk geliyor. Ulusal bayram olan 29 Ekim ise yine hafta içi Perşembe gününe denk geliyor. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatilinin öncesinde, 28 Ekim günü yarım gün çalışınca tam mesai alınıyor mu merak ediliyor. 29 Ekim çift mesai ücreti veriliyor mu vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi oldu. İşte 28 - 29 Ekim mesai ücreti hesaplama...

28 EKİM MESAİ HESAPLAMA 2020 NASIL YAPILIYOR?

1923 yılında ilan edilen ve ulusal bayram olarak kabul edilen Cumhuriyet Bayramı'na bu yıl çok az zaman kaldı. İzin günlerini belirlemek ve 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı resmi tatilini hafta sonu ile birleştirerek tatil yapmak isteyenler 28 Ekim'in yarım gün resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. 2020 Cumhuriyet Bayramı tatili bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yarım günü resmi tatil olarak kabul edilen 28 Ekim günü özel sektörde ve kamuda çalışanlar mesai ücretlerinin nasıl hesaplandığını "28 Ekim mesai ücreti hesaplama nasıl" sorusunu sorarak araştırıyor. 2429 Sayılı Kanunda Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinden birisi olarak kabul edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önceki gün de yarım gün olmak kaydıyla kamuda tatil ilan edilmiştir. Bazı özel sektörler bu kanuna uyarak 28 Ekim'i yarım gün tatil olarak yapsa da özel sektörün birçok alanında 28 Ekim yarım gün resmi tatil ilan edilmez.