28 - 29 Ekim mesai hesaplama 2020... 29 Ekim 2020 çift mesai mi? 28 Ekim yarım gün çalışanlar tam mesai alır mı? 28 Ekim 2020 yevmiye hesaplama!

Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün tatili bu yıl hafta içi Çarşamba gününe denk geliyor. Ulusal bayram olan 29 Ekim ise yine hafta içi Perşembe gününe denk geliyor. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatilinin öncesinde, 28 Ekim günü yarım gün çalışınca tam mesai alınıyor mu merak ediliyor. 29 Ekim çift mesai ücreti veriliyor mu vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi oldu. İşte 28 - 29 Ekim mesai ücreti hesaplama...
1923 yılında ilan edilen ve ulusal bayram olarak kabul edilen Cumhuriyet Bayramı'na bu yıl çok az zaman kaldı. İzin günlerini belirlemek ve 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı resmi tatilini hafta sonu ile birleştirerek tatil yapmak isteyenler 28 Ekim'in yarım gün resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. 2020 Cumhuriyet Bayramı tatili bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Yarım günü resmi tatil olarak kabul edilen 28 Ekim günü özel sektörde ve kamuda çalışanlar mesai ücretlerinin nasıl hesaplandığını "28 Ekim mesai ücreti hesaplama nasıl" sorusunu sorarak araştırıyor. 2429 Sayılı Kanunda Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinden birisi olarak kabul edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önceki gün de yarım gün olmak kaydıyla kamuda tatil ilan edilmiştir. Bazı özel sektörler bu kanuna uyarak 28 Ekim'i yarım gün tatil olarak yapsa da özel sektörün birçok alanında 28 Ekim yarım gün resmi tatil ilan edilmez.
Ulusal bayramlar ve genel tatillerde çalışanlar çift mesai ücreti alırken çalışmayan işçiler ise tam yevmiye ücreti alırlar. 28 Ekim yarım gün resmi tatil olduğu için 28 Ekim'de tam gün çalışan bir işçi, aldığı günlük ücrete ek olarak yarım günlük yevmiye daha alır. 28 Ekim'de tam gün çalışanın mesai ücreti ne kadar olur bir örnekle inceleyelim.
Örneğin, 2020 yılında 28 Ekim günü saat 13:00’ dan sonra da çalışmaya devam eden ve akşam mesai bitimine kadar çalışan kişinin, normalde günlük alacağı yevmiyeye 100 lira diyelim. Bu kişi 28 Ekim'de tam gün de çalışsa yarım gün de çalışsa 100 lira mesai ücreti alır. Eğer bu işçi 28 Ekim'de tam mesai yapıyorsa 100 lira tam mesaisine ek olarak yarım yevmiye daha yani 50 lira daha alır. 28 Ekim tarihinde tam gün çalışan bu işçinin o günkü mesai ücreti 150 lira olur.
28 Ekim tarihinde vardiyalı çalışılan özek sektörde akşam vardiyasına ya da gece vardiyasına başlayan kişilerin mesai ücreti nasıl hesaplanıyor araştırılıyor. 28 Ekim tarihinde saat 13:00'da başlayan resmi tatil uygulaması aslında hafta içi sabah vardiyasında çalışan kamu sektörü çalışanlarına göre hazırlanmıştır. Özel sektör çalışanlarının 28 Ekim tarihinde saat kaçta işe başlarsa başlasın, tam gün çalışması ile birlikte bir günlük yevmiyeye ek olarak yarım günlük yevmiye daha alır. Vardiyalı çalışan kişilerin 28 Ekim'de alacağı mesai ücreti sabah vardiyasında çalışanlardan farklı olmaz. 28 Ekim vardiyalı çalışanlar mesaileri nasıl hesaplanır sorusunun cevabı olarak şu detayları verebiliriz.
28 Ekim mesaisi 13:00'dan sonra başlayan, vardiyalı çalışanların mesaileri nasıl hesaplanır sorusunun cevabı olarak, hafta tatilinin sekteye uğramasıyla ilgili verilen birçok yargı kararında işçinin ücretinin tam olarak verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 28 Ekim günü akşam vardiyasında çalışanlar yarım gün tatil olduğundan; bir gün artı yarım günlük yevmiye mesai ücreti alır.
2429 Sayılı Kanunda Ulusal Bayram olarak kabul edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü resmi tatil ilan edilmiştir. Kamu sektöründe resmi tatil yapılırken, özel sektörde Cumhuriyet Bayramı'nda mesai yapılabiliyor. Kamu çalışanları Cumhuriyet Bayramı'nda tam mesai alarak tatil yapıyor. Özel sektörde çalışanlar ise eğer Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Ekim günü çalışıyorlarsa tam gün mesaisine ek olarak bir tam gün ücreti daha alıyor.
29 Ekim mesai hesaplama nasıl yapılır sorusunu soran işçilere örnek verecek olursak;
Eğer bir işçinin tam gün mesai ücreti 100 lira ise Cumhuriyet Bayramı'nda tam gün çalışırsa 200 lira yevmiye ücreti alır. Bir işçi 29 Ekim'de yarım gün çalışırsa tam günlük yevmiye ücretini alır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum