FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 28 - 29 Ekim mesai hesaplama 2020... 29 Ekim 2020 çift mesai mi? 28 Ekim yarım gün çalışanlar tam mesai alır mı? 28 Ekim 2020 yevmiye hesaplama!

28 - 29 Ekim mesai hesaplama 2020... 29 Ekim 2020 çift mesai mi? 28 Ekim yarım gün çalışanlar tam mesai alır mı? 28 Ekim 2020 yevmiye hesaplama!

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2020 12:14 | Son Güncelleme

Genel ve ulusal bayramlarda işçiler çalışma olmaksızın tam mesai ücreti alırlar. Tatil yapmayanlar ise bir günlük ücreti fazladan alırlar. Peki 28 Ekim yarım gün çalışanlar ne kadar mesai ücreti alır? İşte 2020 yılı 28 - 29 Ekim mesai ücreti hesaplama...

28 - 29 Ekim mesai hesaplama 2020... 29 Ekim 2020 çift mesai mi? 28 Ekim yarım gün çalışanlar tam mesai alır mı? 28 Ekim 2020 yevmiye hesaplama!

Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün tatili bu yıl hafta içi Çarşamba gününe denk geliyor. Ulusal bayram olan 29 Ekim ise yine hafta içi Perşembe gününe denk geliyor. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatilinin öncesinde, 28 Ekim günü yarım gün çalışınca tam mesai alınıyor mu merak ediliyor. 29 Ekim çift mesai ücreti veriliyor mu vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi oldu. İşte 28 - 29 Ekim mesai ücreti hesaplama...

29 Ekim 2020 yaklaşıyor... 28 Ekim yarım gün mü tatil? Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak? 28 Ekim tatil mi?29 Ekim 2020 yaklaşıyor... 28 Ekim yarım gün mü tatil? Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak? 28 Ekim tatil mi?

28 EKİM MESAİ HESAPLAMA 2020 NASIL YAPILIYOR?

1923 yılında ilan edilen ve ulusal bayram olarak kabul edilen Cumhuriyet Bayramı'na bu yıl çok az zaman kaldı. İzin günlerini belirlemek ve 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı resmi tatilini hafta sonu ile birleştirerek tatil yapmak isteyenler 28 Ekim'in yarım gün resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. 2020 Cumhuriyet Bayramı tatili bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yarım günü resmi tatil olarak kabul edilen 28 Ekim günü özel sektörde ve kamuda çalışanlar mesai ücretlerinin nasıl hesaplandığını "28 Ekim mesai ücreti hesaplama nasıl" sorusunu sorarak araştırıyor. 2429 Sayılı Kanunda Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinden birisi olarak kabul edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önceki gün de yarım gün olmak kaydıyla kamuda tatil ilan edilmiştir. Bazı özel sektörler bu kanuna uyarak 28 Ekim'i yarım gün tatil olarak yapsa da özel sektörün birçok alanında 28 Ekim yarım gün resmi tatil ilan edilmez.

28 EKİM TAM GÜN VE YARIM GÜN ÇALIŞAN MESAİ HESAPLAMA

Ulusal bayramlar ve genel tatillerde çalışanlar çift mesai ücreti alırken çalışmayan işçiler ise tam yevmiye ücreti alırlar. 28 Ekim yarım gün resmi tatil olduğu için 28 Ekim'de tam gün çalışan bir işçi, aldığı günlük ücrete ek olarak yarım günlük yevmiye daha alır. 28 Ekim'de tam gün çalışanın mesai ücreti ne kadar olur bir örnekle inceleyelim.
Örneğin, 2020 yılında 28 Ekim günü saat 13:00’ dan sonra da çalışmaya devam eden ve akşam mesai bitimine kadar çalışan kişinin, normalde günlük alacağı yevmiyeye 100 lira diyelim. Bu kişi 28 Ekim'de tam gün de çalışsa yarım gün de çalışsa 100 lira mesai ücreti alır. Eğer bu işçi 28 Ekim'de tam mesai yapıyorsa 100 lira tam mesaisine ek olarak yarım yevmiye daha yani 50 lira daha alır. 28 Ekim tarihinde tam gün çalışan bu işçinin o günkü mesai ücreti 150 lira olur.

28 EKİM MESAİYE AKŞAM VARDİYASINDA ÇALIŞAN KİŞİNİN MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMASI

28 Ekim tarihinde vardiyalı çalışılan özek sektörde akşam vardiyasına ya da gece vardiyasına başlayan kişilerin mesai ücreti nasıl hesaplanıyor araştırılıyor. 28 Ekim tarihinde saat 13:00'da başlayan resmi tatil uygulaması aslında hafta içi sabah vardiyasında çalışan kamu sektörü çalışanlarına göre hazırlanmıştır. Özel sektör çalışanlarının 28 Ekim tarihinde saat kaçta işe başlarsa başlasın, tam gün çalışması ile birlikte bir günlük yevmiyeye ek olarak yarım günlük yevmiye daha alır. Vardiyalı çalışan kişilerin 28 Ekim'de alacağı mesai ücreti sabah vardiyasında çalışanlardan farklı olmaz. 28 Ekim vardiyalı çalışanlar mesaileri nasıl hesaplanır sorusunun cevabı olarak şu detayları verebiliriz.

28 Ekim mesaisi 13:00'dan sonra başlayan, vardiyalı çalışanların mesaileri nasıl hesaplanır sorusunun cevabı olarak, hafta tatilinin sekteye uğramasıyla ilgili verilen birçok yargı kararında işçinin ücretinin tam olarak verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 28 Ekim günü akşam vardiyasında çalışanlar yarım gün tatil olduğundan; bir gün artı yarım günlük yevmiye mesai ücreti alır.

  • Hafta tatili kesintisiz 24 saat olarak kullandırılmak zorundadır. Hafta tatilinde işçinin 1 saatlik çalıştırılması hafta tatilini kesintiye uğratacağından, 1 saatlik çalışmada dahi hafta tatili ücretine tam olarak hükmedilmelidir (Yargıtay 7. H.D. 04.03.2013, E. 2013/1856, K. 2013/2022)

29 EKİM MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMA

2429 Sayılı Kanunda Ulusal Bayram olarak kabul edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü resmi tatil ilan edilmiştir. Kamu sektöründe resmi tatil yapılırken, özel sektörde Cumhuriyet Bayramı'nda mesai yapılabiliyor. Kamu çalışanları Cumhuriyet Bayramı'nda tam mesai alarak tatil yapıyor. Özel sektörde çalışanlar ise eğer Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Ekim günü çalışıyorlarsa tam gün mesaisine ek olarak bir tam gün ücreti daha alıyor.
29 Ekim mesai hesaplama nasıl yapılır sorusunu soran işçilere örnek verecek olursak;
Eğer bir işçinin tam gün mesai ücreti 100 lira ise Cumhuriyet Bayramı'nda tam gün çalışırsa 200 lira yevmiye ücreti alır. Bir işçi 29 Ekim'de yarım gün çalışırsa tam günlük yevmiye ücretini alır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
Merkez Bankası açıkladı! 28 Ekim'de açıklanacakMerkez Bankası açıkladı! 28 Ekim'de açıklanacak
Ons fiyatı 2 bin doları geçecek mi?Ons fiyatı 2 bin doları geçecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Gram rekor tazeledi!
Gram rekor tazeledi!
Bakan açıkladı! 63 milyon lira yardım yapacağız
Bakan açıkladı! 63 milyon lira yardım yapacağız
Kritik faiz kararı açıklandı
Kritik faiz kararı açıklandı
Ölçü ve ayarlara ilişkin periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
Ölçü ve ayarlara ilişkin periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman?
KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?
Altının gram fiyatında düşüş!
Altının gram fiyatında düşüş!
KYK burs, kredi ve yurt başvurusu ne zaman?
KYK burs, kredi ve yurt başvurusu ne zaman?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Dönmez açıkladı! Sakarya'da büyük hazırlık
Bakan Dönmez açıkladı! Sakarya'da büyük hazırlık
Bakan Varank açıkladı! Son 10 yılın rekoru kırıldı
Bakan duyurdu! Son 10 yılın rekoru kırıldı
Enflasyon Raporu 28 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak
Merkez Bankası açıkladı! 28 Ekim'de açıklanacak
Kurulan şirket sayısı Eylül’de arttı
Kurulan şirket sayısı Eylül’de arttı
Sabancı ve Skoda Transportation güçlerini Temsa için birleştirdi
Temsa'nın devri tamamlandı!
Benzinde 12 kuruş indirim bekleniyor
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.