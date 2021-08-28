28 Ağustos Cumartesi gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL? Altın fiyatlarında yükseliş!

Piyasaların kapalı olduğu 28 Ağustos Cumartesi günü, gram, çeyrek, yarım ve diğer altın modellerinde artış görüldü. Yatırımcısının yakından takip ettiği altın fiyatları, ons altının değer kazanmasıyla birlikte yükselişe geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

28 Ağustos Cumartesi günü gram altın dolar kurunun 8,34 Türk lirası seviyelerinde yer alması ve ons altının yüzde değer kazanarak bin 786 dolara yükselmesiyle beraber gram altın 487 Türk lirasına ulaştı.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Altın yatırımcısının tercihlerinden olan çeyrek altın bugün 792 Türk lirasından alınırken aynı dakikalarda 806 Türk lirasından satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Son dönemdeki artışla birlikte 3 bin TL’nin üstündeki konumunu iyice güçlendiren cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 154 Türk lirasından alınırken 3 bin 213 Türk lirasından da alıcı buluyor.

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı bugün bin 584,90 Türk lirasında yer alırken, aynı dakikalarda satış fiyatı da bin 612,10 Türk lirasından konumlanmış hâlde…

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar bileziğin bugün alış fiyatı 443,54 Türk lirası, satış fiyatı da 446,65 Türk lirasından işlem görüyor.



