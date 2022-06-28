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28 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 28 Haziran 2022 Salı

28.06.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri düğün sezonunun gelmesi sebebiyle 28 Haziran Salı günü, yani haftanın ikinci iş gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler araştırma yapmayı sürdürüyor. 22 ayar bilezik son kapanışını 935,10 TL'den yapmıştı. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde. İşte 28 Haziran 2022 Salı altın bilezik fiyatları...

28 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 28 Haziran 2022 Salı

28 Haziran Salı günü, yani haftanın ikinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 28 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

28 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

28 Haziran günü 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

altin_110

Bir önceki kapanışını 935,10 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 28 Haziran 2022 itibariyle 885,76 TL alış ve 902,25 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 724,24 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 707,64 TL alış ve 707,79 TL satış fiyatına sahip.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 28 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 28 Haziran 2022 SalıALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 28 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 28 Haziran 2022 Salı

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 670,78'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise -%3,73 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 533,46 TL alış ve 645,74 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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