28 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 28 Haziran 2022 Salı

28 Haziran Salı günü, yani haftanın ikinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 28 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

28 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

28 Haziran günü 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 935,10 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 28 Haziran 2022 itibariyle 885,76 TL alış ve 902,25 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 724,24 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 707,64 TL alış ve 707,79 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 670,78'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise -%3,73 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 533,46 TL alış ve 645,74 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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