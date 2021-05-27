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28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? İşte bu hafta indirimdeki ürünler...

27.05.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yine heyecanla beklenirken, bu hafta hangi ürünlerin indirimde olacağı da merak ediliyor. Ancak, söylentilere göre, kademeli normalleşme genelgesi uyarında indirimli ürünler her hafta farklı günlerde yapılıyor. Bu nedenle 28 Mayıs yerine 31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı…

28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? İşte bu hafta indirimdeki ürünler...

Her hafta birbirinden kullanışlı ve indirimli ürünleri satışa sunan BİM’in 28 Mayıs kataloğunda hangi ürünlerin yer alacağı günler öncesinden beklenmeye başlanmıştı. Ancak bu hafta Cuma günü yerine gelecek hafta Pazartesi günü indirimli ürünlerin vatandaşların beğenisine sunulacak…

28 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI MI?

28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yerine, 31 Mayıs Pazartesi gününe ait BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

İŞTE BU HAFTA İNDİRİMDEKİ ÜRÜNLER

Bu hafta BİM, “Önce BİM’e Sonra Kampa” sloganıyla birbirinden kullanışlı ve kaliteli kamp malzemelerini indirimli olarak satışa sunuyor…

Kutupayısı marka 0,47 L termos, 259.00 TL,

Hamak 69.90 TL,

Trekking &Kamp sırt çantası 279.00 TL,

Outdoor şapka 34.90 TL,

Çift katmanlı 2 kişilik çadır 239.00 TL,

Katlanır kamp sandalyesi 349 TL,

Şişme kamp matı 199.00 TL,

Uyku tulumu 99.90 TL,

Kampçı yemek pişirme seti 179.00 TL,

Şişme yastık 13.50 TL,

Kılıflı ve çakmak taşlı av bıçağı 119.00 TL,

44 parça kamp ihtiyaç seti 39.90 TL,

Kampçı kazma küreği 49.00 TL,

Kampçı baltası 49.90 TL,

Çekiçli çok amaçlı el aleti 89.90 TL,

Mini çok amaçlı el aleti 39.90 TL,

Solar ısınan katlanır su deposu 39.90 TL.

BİM’de bu hafta havaların ısınmasıyla daha çok kullanılan bahçe ve balkonlar için de indirimli ürünler bulunuyor…

Bahçe ve plaj şemsiyesi, 89.90 TL,

Katlanır piknik masası seti 249.00 TL,

Rattan görünümlü plastik tabure 9.90 TL,

Rattan görünümlü plastik koltuk 79.90 TL

Mini el aleti seti 3’lü 19.90 TL,

Sandalye minderi 5.90 TL,

Orta boy nostaljik radyo 99.90 TL.

Mutfak malzemeleri bekleyenler için bu hafta BİM’de muhteşem ürünler indirimli olarak satışa sunuluyor…

3’lü oval tabak 15.90 TL,

Bölmeli cam servis tabağı 7.90 TL,

Bölmeli saklama kabı 13.50 TL,

Mermer desenli 2’li tava 49.90 TL,

Karnıyarık tenceresi 69.90 TL,

6’lı kahve yanı su bardağı 13.90 TL,

6’lı çay bardağı 8.90 TL…

28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? İşte bu hafta indirimdeki ürünler...

28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? İşte bu hafta indirimdeki ürünler...

28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? İşte bu hafta indirimdeki ürünler...

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