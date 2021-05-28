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28 Mayıs On numara çekiliş sonuçları belli oluyor! On numara bilet sorgulama ekranı

28.05.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs On numara çekiliş sonuçları açıklanıyor. On numara çekilişi canlı yayını bu akşam MP Tv üzerinden gerçekleşecek. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki gün düzenlenen On numara çekilişi'nde bu haftanın son çekilişi sonuçlanıyor. Peki, On Numara bilet nasıl sorgulanır? İşte, 28 Mayıs On numara çekilişi sonuç ekranı...

28 Mayıs On numara çekiliş sonuçları belli oluyor! On numara bilet sorgulama ekranı

28 Mayıs On numara çekilişi talihlileri belli oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 28 Mayıs tarihli On Numara çekilişinde büyük ikramiye tutarı araştırılıyor. Peki, On Numara bileti nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, On Numara çekilişi sonuç ekranı...

28 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi 28 Mayıs sonuçları bu akşam 20:00’da MP Tv ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

28 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.

ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI

Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şöyle:

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir.

Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur.

Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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