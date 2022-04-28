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28 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 28 Nisan 2022 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

28.04.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları, düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Piyasalardan anlık veriler ilgiyle takip ediliyor. Güncel fiyatları öğrenmek isteyen kişiler, haftanın dördüncü gününde de konuya ilişkin araştırma yapıyor. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte 28 Nisan 2022 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

28 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 28 Nisan 2022 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

28 Nisan Perşembe günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. Peki 28 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

28 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

28 Nisan 2022 Perşembe günü 22 ayar bilezik fiyatları kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 835,47 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 822,08 TL alış fiyatı ile 829,08 TL satış fiyatına sahip.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 655,48 TL üzerinden yapan 18 ayar altın fiyatları ise 651,85 TL alış, 651,95 satış fiyatından işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 594,15 TL üzerinden yapan 14 ayar altın fiyatları ise 491,56 TL alış fiyatı ile 590,60 TL satış fiyatından işlem görüyor. TL satış fiyatından işlem görüyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 891,78 TL

Gram altın satış: 892,03 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.816,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.882,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.913,00 TL

Yarım altın satış: 2.952,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.457,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.475,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.900,00 TL

Tam altın satış: 5.964,00 TL

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