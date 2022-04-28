28 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 28 Nisan 2022 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

28 Nisan Perşembe günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. Peki 28 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...
28 Nisan 2022 Perşembe günü 22 ayar bilezik fiyatları kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.
Bir önceki kapanışını 835,47 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 822,08 TL alış fiyatı ile 829,08 TL satış fiyatına sahip.
Bir önceki kapanışını 655,48 TL üzerinden yapan 18 ayar altın fiyatları ise 651,85 TL alış, 651,95 satış fiyatından işlem görüyor.
Bir önceki kapanışını 594,15 TL üzerinden yapan 14 ayar altın fiyatları ise 491,56 TL alış fiyatı ile 590,60 TL satış fiyatından işlem görüyor. TL satış fiyatından işlem görüyor.
Gram altın alış: 891,78 TL
Gram altın satış: 892,03 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.816,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 5.882,00 TL
Yarım altın alış: 2.913,00 TL
Yarım altın satış: 2.952,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.457,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.475,00 TL
Tam altın alış: 5.900,00 TL
Tam altın satış: 5.964,00 TL
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