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Fintables

28 Şubat önemli ekonomi başlıkları! Şişecam ve Turkcell net kârlarını açıkladı! Trump'tan ek gümrük vergisi açıklaması

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.02.2025 10:42
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Şubat ayının son gününde Fintables finans dünyasında yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Şişecam, 2024 yılını 5 milyar lira net karla kapatırken yıllık bazda yüzde 80 kar daralması yaşamaya başladı. Trump, bazı ülkelere ne kadar ek vergi getireceğini duyurdu. İşte detaylar...

28 Şubat önemli ekonomi başlıkları! Şişecam ve Turkcell net kârlarını açıkladı! Trump'tan ek gümrük vergisi açıklaması

Fintables ekonomi dünyasında yaşanan küresel ve yurt içinde yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Peki, son gelişmeler? Finans okurlarının hangi verileri takip etmesi lazım? İşte detaylar...

☑ Haftalık bazda bakıldığında parite etkisinden arındırılmış verilerde, toplam yabancı para mevduat artışı 3 milyar 704 milyon dolar olarak hesaplandı. Gerçek kişilerin mevduatlarında 1 milyar 42 milyon dolar, tüzel kişilerin mevduatlarında ise 2 milyar 662 milyon dolarlık artış yaşandı.
☑ Turkcell, 2024 yılında 159 milyar TL gelir ve 23,5 milyar TL net kâr elde etti. Şirket, 2025’te 5G ihalesinin gerçekleşmesini ve 8,4 MW veri merkezi kapasite artışı yapmayı öngörüyor.
☑ Şişecam, 2024 yılını 5 milyar TL net kârla kapatırken, yıllık bazda %80 kâr daralması yaşadı. Şirket, Kuzey İtalya’daki düz cam fabrikasında fırın tamir sürecini öne çekerek 8-10 milyon Euro’luk EBIT katkısı bekliyor.
☑ ABD Başkanı Trump, Meksika ve Kanada’dan ithalata %25, Çin’den gelen ürünlere ise %10 ek vergi getireceğini duyurdu. İngiltere ile bir ticaret anlaşması üzerinde çalıştığını belirten Trump, Britanya’nın tarifelerden muaf tutulabileceğini söyledi.

deste para

AJANDA

1️⃣ Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim-Aralık 2024'e yönelik dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerini, ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
2️⃣ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerinin ocak ayı sonuçlarını duyuracak.
3️⃣ Türk Hava Yolları ve Doğuş Otomotiv, 2024 yılına dair finansal sonuçlarını duyuracak.

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TURKCELL FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

Turkcell, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Grup gelirleri 2024 yılı genelinde 159 milyar TL’ye ulaşarak %7 oranında büyüdü. Şirketin FAVÖK’ü 70 milyar TL seviyesine çıkarak FAVÖK marjını %41,9’a taşıdı. Net kâr 23,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşerek bir önceki yıla göre %29,8 artış gösterdi. Mobil ARPU (M2M hariç) 276,8 TL’ye yükselerek %10,4’lük bir büyüme kaydetti. Ayrıca 4Ç döneminde 578 bin net abone kazanımı elde edilirken, 479 bin faturalı hat kazanımıyla birlikte 2024 yılında toplam 1,9 milyon faturalı hat artışı sağlandı. Bu artışla son 15 yılın en yüksek faturalı hat büyümesi yakalandı. Çeyrek sonunda mobilde aylık ortalama abone kayıp oranı (churn) %2,8 oldu. Şirket, analist toplantısında 2024 yılının ilk yarısında operatör değiştirme motivasyonunun sınırlı kaldığını, ancak agresif kampanyalar nedeniyle müşteri kayıp oranında hafif bir artış yaşandığını belirtti.

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Sabit genişbant tarafında fiber abone tabanı büyümeye devam etti ve IPTV aboneliklerinde de yukarı yönlü bir ivme görüldü. Dijital iş servisleri ile veri merkezi ve bulut hizmetlerinde, artan taleple birlikte gelirler yükseldi. Turkcell, 2025’e kadar veri merkezlerinde 8,4 MW ek kapasite planladığını duyurdu ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik verdi. Techfin segmentinde ise Financell ve Paycell hızlı bir büyüme sergiledi. Paycell, 4Ç’de işlem hacmini 32,1 milyar TL’ye çıkararak güçlü bir performans ortaya koydu. Kredi adedinde pazar liderliğini sürdüren Financell aynı dönemde %32,9 gelir artışı sağladı. Türkiye’de 5G sürecine ilişkin net bir ihale takvimi açıklanmamış olsa da mevcut beklenti ihalenin 2025’te gerçekleşmesi ve 2026’da ticari lansmanın yapılması yönünde. Turkcell, 2025 için %7-9 gelir büyümesi, %32-34 veri merkezi ve bulut gelir büyümesi, %41-42 FAVÖK marjı ve yaklaşık %24 Operasyonel Yatırımlar/ Satışlar oranı bekliyor.

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ŞİŞECAM FİNANSAL SONUÇLARINI DUYURDU

Şişecam, 2024 yılı finansal sonuçlarını duyurdu. Yıl genelinde konsolide net satışlar 186 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, uluslararası satışların toplam satışlar içindeki payı %59 oldu. Şirket, 2024’te toplam 5,6 milyon ton cam, 4,6 milyon ton soda külü ve 3,8 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi. 30 milyar TL yatırım harcaması yapan Şişecam, ihracatta ise 962 milyon dolarlık bir hacme ulaştı. Ancak, artan finansman maliyetleri ve sıkı para politikalarının etkisiyle net kârda ciddi bir daralma yaşandı. 2024 yılını 5 milyar TL net kârla tamamlayan şirket, 2023 yılına kıyasla %80 oranında bir düşüş kaydetti. Son çeyrekte ise 1,1 milyar TL zarar açıkladı. Brüt kâr marjı yıllık bazda 2,4 puan gerileyerek %20,8 olurken, FAVÖK marjı üçüncü çeyrekteki %7,1 seviyesinden son çeyrekte %2,3’e düştü. Şirketin faaliyet gruplarına göre finansal sonuçları incelendiğinde, mimari camlardan 4,76 milyar TL FAVÖK sağlanırken, endüstriyel camlar ve cam ev eşyası segmentinde negatif FAVÖK oluştu. Cam ambalaj segmenti 3,86 milyar TL, kimyasallar tarafı ise 7,42 milyar TL FAVÖK üretti.

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Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, 2024 yılının küresel ekonomik dalgalanmalar, yüksek faiz oranları, sıkı para politikaları ve jeopolitik riskler nedeniyle zorlu geçtiğini belirtti. Çin’deki düşük büyüme ve ABD’deki seçim belirsizliği gibi unsurların ihracata dayalı şirketler üzerinde baskı yarattığını vurgulayan Elverici, Türkiye’de döviz kuru ile enflasyon arasındaki farklılaşmanın da rekabetçilik açısından önemli etkileri olduğunu ifade etti. Şirket, 2025 yılının ilk yarısında öncelikli hedeflerini maliyet ve gider yapısını optimize etmek, yatırım harcamalarını dikkatle yönetmek ve nakit akışını sağlamlaştırmak olarak belirledi. Avrupa’daki düz cam satışlarının beklentilerin altında kalması nedeniyle Kuzey İtalya’daki düz cam fabrikasının fırın tamir süreci öne çekildi. Şirket, bu kararın EBIT seviyesinde 8-10 milyon Euro’luk olumlu katkı sağlamasını bekliyor.

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TRUMP'TAN EK GÜMRÜK AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada’dan yapılan ithalata uygulanacak %25’lik gümrük tarifelerinin 4 Mart’ta yürürlüğe gireceğini açıkladı. Aynı tarihte Çin’den gelen ürünlere de ek %10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Meksika ve Kanada’ya yönelik bu kapsamlı tarifeler, 3 Şubat’ta bir aylığına askıya alınmıştı. Ancak Trump yönetimi, gecikme süresi sona erdiğinde tarifelerin yeniden uygulanıp uygulanmayacağı konusunda belirsizlik yaratmıştı. Son olarak Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, tarifelerin planlandığı gibi yürürlüğe gireceğini net bir şekilde ifade etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık ile bir ticaret anlaşması üzerinde çalıştıklarını ve eğer iki ülke bir uzlaşıya varırsa Britanya’nın gümrük tarifelerinden muaf tutulabileceğini söyledi. Ancak müttefikler, Ukrayna için ABD’nin güvenlik garantileri konusunda ortak bir zeminde buluşamadı. Perşembe günü Beyaz Saray’da düzenlenen ortak basın toplantısında, Trump, İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’ın Britanya’ya ek gümrük vergileri getirilmemesi için “çok çabaladığını” belirtti. Trump, Starmer’ı “çok sert bir müzakereci” olarak tanımlayarak, “İnanın bana, kendisine ne ödüyorlarsa hak ediyor, çünkü epey uğraştı” dedi ve ekledi: “Gerçek bir ticaret anlaşmasına varabiliriz; bu durumda tarifelere gerek kalmayabilir. Göreceğiz.”

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MERKEZ BANKASI DUYURDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bankalardaki yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatları, 21 Şubat 2025 haftası itibarıyla 174 milyar 669 milyon dolara yükseldi. Parite etkisinden arındırılmış verilere bakıldığında, toplam mevduat artışı 3 milyar 704 milyon dolar olarak hesaplandı. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, gerçek kişilerin mevduatlarında 1 milyar 42 milyon dolar, tüzel kişilerin mevduatlarında ise 2 milyar 662 milyon dolarlık artış yaşandı. Veriler haftalık bazda son 1,5 yılın en yüksek YP mevduat artışı olduğunu gösteriyor. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında gerileme 21 Şubat haftasında da sürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, KKM büyüklüğü 919,6 milyar TL’den 879,3 milyar TL’ye geriledi. Önceki hafta 46 milyar TL’yi aşan düşüşün ardından, 21 Şubat haftasında da 40,2 milyar TL’lik bir azalma kaydedildi.

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180 MİLYON DOLARDA KALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yabancı yatırımcılar 73,8 milyon dolar net hisse alımı yaparken, tahvil alımları ise 180 milyon dolar seviyesinde kaldı. Önceki hafta tahvil piyasasında yüksek işlem hacmiyle dikkat çeken yabancı yatırımcıların iki haftalık tahvil alımları toplamda 2 milyar doları aştı. Aynı hafta içerisinde, DİBS (Kesin Alım) işlemleri net 179,8 milyon dolar olarak gerçekleşirken, DİBS (Ters Repo) alımları net 365 milyon dolar, DİBS (Teminat) satımları ise net 330,7 milyon dolar oldu. 21 Şubat haftası itibarıyla yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoklarının piyasa değeri 32 milyar 151,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 19 milyar 489,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 886,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları ise 11 milyar 987,9 milyon dolar olarak kaydedildi.

YILMAZ

CEVDET YILMAZ LONDRA'DA YATIRIMCILAR İLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra’da uluslararası yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye’nin yatırım potansiyelini, güçlü ekonomik temellerini ve sunduğu fırsatları ele aldı. İngiltere temasları kapsamında yaptığı görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Yılmaz, “Güçlü ekonomisi, sağlam finansal altyapısı ve reform iradesiyle Türkiye, yatırımcı dostu bir merkez olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı. Londra temasları çerçevesinde İngiltere-Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzhal Khan ile de bir araya gelen Yılmaz, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha ileri taşınmasına yönelik adımları değerlendirdi. Görüşmede, 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi, start-up ekosistemi, fintech ve dijital hizmetler alanındaki işbirliği konuları ele alındı.

AYLIK DEĞİŞİM VERİLERİNİ AÇIKLADI

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Ocak 2025’e ilişkin şirket ve tüketici kredilerinin aylık değişim verilerini yayımladı. Şirket kredileri yıllık bazda Aralık 2024’te %1,7 artarken, Ocak ayında %2 büyüme kaydetti. Böylece, Euro Bölgesi’nde şirketlerin yeni kredilere olan talebi %2,3 artış gösterdiği Temmuz 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Tüketici kredileri ise ocak ayında yıllık bazda %1,3 oranında artış gösterdi. Aralık 2024’te bu oran %1,1 seviyesindeydi. Ocak ayında M3 para arzı yıllık bazda %3,6 arttı, ancak bu oran analistlerin %3,8’lik beklentisinin altında kaldı. Euro Bölgesi’nde kredi büyümesi hız kazanırken, piyasalarda gözler 5-6 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek ECB Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Yatırımcılar, bu toplantıda 25 baz puanlık yeni bir faiz indirimi beklentisini koruyor.
Kaynak: Fintables

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