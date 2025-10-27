FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

28 ve 29 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü soruları ekim ayının son haftasında da en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Türkiye'de cumhuriyetin ilanının 102. yıl dönümü coşku içinde kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim'de ve 29 Ekim'de planı olan vatandaşlar tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 28 ve 29 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?

28 ve 29 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?

28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü bu yılda ülke genelinde düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlanacak. Peki, 28 Ekim günü tatil mi? 29 Ekim 2025 hangi güne denk geliyor, hangi kurumlar kapalı? İşte tüm detaylar...

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.

28 ve 29 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün? 1

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu nedenle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kamu kurumları kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Çarşamba günü eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler, nüfus müdürlükleri kapalı olacak.

28 ve 29 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün? 2

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı Arifesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık 2026 Perşembe Yılbaşı gecesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hisarcık’ta salamura zeytin yapımı yaygınlaştıHisarcık’ta salamura zeytin yapımı yaygınlaştı
Fed'in faiz indirimlerine 2026'da devam etmesi bekleniyorFed'in faiz indirimlerine 2026'da devam etmesi bekleniyor

Anahtar Kelimeler:
cumhuriyet bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.