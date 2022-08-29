29 Ağustos 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin litre fiyatı ne kadar? 29 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatları son dakika haberinin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Son günlerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Peki, 29 Ağustos 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin litre fiyatı ne kadar? İşte 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü güncel benzin ve motorin fiyatları...
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 21.16 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,89 TL
İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 21.28 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 27.00 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 21.27 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 27.02 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL
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