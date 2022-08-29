29 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 29 Ağustos 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

29 Ağustos tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları vatandaşlar tarafından merak edildi. Haftanın ilk iş gününde binlerce altın yatırımcısı bileziklerin gram fiyatlarını araştırmaya başladı. altın bilezik fiyatları ne kadar? 29 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?



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22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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Önceki gün kapanışını 946,58 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 927.86 TL, satışı ise 939,61 TL oldu.

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18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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Önceki gün kapanışını 741,61 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 740,37 TL'den alınıyor ve 740,50 TL'den satılıyor.

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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Önceki gün kapanışını 677,20 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 560,81 TL, satışı 671,95 TL oldu.



