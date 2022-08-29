FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 29 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 29 Ağustos 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

29 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 29 Ağustos 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

29.08.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ne kadar, sorusunun yanıtı düğününden kalma bilezikleri bozdurmak isteyen veya sevdiklerine 22 ayar altın bilezik takmak isteyen kişiler tarafından merak edildi. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının 29 Ağustos tarihli güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 29 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

29 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 29 Ağustos 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

29 Ağustos tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları vatandaşlar tarafından merak edildi. Haftanın ilk iş gününde binlerce altın yatırımcısı bileziklerin gram fiyatlarını araştırmaya başladı. altın bilezik fiyatları ne kadar? 29 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 946,58 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 927.86 TL, satışı ise 939,61 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 741,61 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 740,37 TL'den alınıyor ve 740,50 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 677,20 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 560,81 TL, satışı 671,95 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıtta sahte fatura oyunu! Akaryakıtta sahte fatura oyunu!
55 bin TL ile başlayan da var 375 bin TL de...55 bin TL ile başlayan da var 375 bin TL de...
Durmuyor! Bir zam daha geldi: Fiyatı şu anda...Durmuyor! Bir zam daha geldi: Fiyatı şu anda...
Anahtar Kelimeler:
Altın altın bilezik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trabzonspor Galatasaray maçında ilginç olay! Taraftarlar sinirden çıldırdı...

Trabzonspor Galatasaray maçında ilginç olay! Taraftarlar sinirden çıldırdı...

Alkoliklere kızdı, polisle çatıştı!

Alkoliklere kızdı, polisle çatıştı!

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor

Ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor! Telefonu susmuyor

Ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor! Telefonu susmuyor

Kara kara düşünüyorlardı, akın akın Edirne'ye geliyorlar!

Kara kara düşünüyorlardı, akın akın Edirne'ye geliyorlar!

Erken emekli olmak için az bilinen detaylar!

Erken emekli olmak için az bilinen detaylar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.