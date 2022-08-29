29 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, yarım tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

29 Ağustos Pazartesi yani haftanın ilk iş günü güncel altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altınının ne kadar olduğu bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve düşüş sonrası altın fiyatları araştırıldı. Peki 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte yanıtı...

29 AĞUSTOS PAZARTESİ ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

29 Ağustos Pazartesi günü haftanın birinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın önceki kapanış: 1.015,90 TL

Gram altın alış: 1.008,29 TL

Gram altın satış: 1.008,46 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın önceki kapanış: 1.694,00 TL

Çeyrek altın alış: 1.654,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.668,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın önceki kapanış: 3.389,00 TL

Yarım altın alış: 3.298,00 TL

Yarım altın satış: 3.337,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın alış: 6.595,00 TL

Tam altın satış: 6.651,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını önceki kapanış: 6.754,00 TL

Cumhuriyet altını alış: 6.783,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.885,00 TL





