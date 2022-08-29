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29 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, yarım tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

29.08.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere altın fiyatlarında bir düşüş söz konusu. Bu gelişmeyle beraber güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, yarım tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

29 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, yarım tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

29 Ağustos Pazartesi yani haftanın ilk iş günü güncel altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altınının ne kadar olduğu bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve düşüş sonrası altın fiyatları araştırıldı. Peki 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte yanıtı...

ALTINLAR

29 AĞUSTOS PAZARTESİ ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

29 Ağustos Pazartesi günü haftanın birinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

altınlar karışık

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın önceki kapanış: 1.015,90 TL
Gram altın alış: 1.008,29 TL
Gram altın satış: 1.008,46 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın önceki kapanış: 1.694,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.654,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.668,00 TL

çeyrek altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın önceki kapanış: 3.389,00 TL
Yarım altın alış: 3.298,00 TL
Yarım altın satış: 3.337,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın alış: 6.595,00 TL
Tam altın satış: 6.651,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını önceki kapanış: 6.754,00 TL
Cumhuriyet altını alış: 6.783,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.885,00 TL

cumhuriyet altını

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