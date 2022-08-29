29 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, yarım tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

29 Ağustos Pazartesi yani haftanın ilk iş günü güncel altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altınının ne kadar olduğu bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve düşüş sonrası altın fiyatları araştırıldı. Peki 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte yanıtı...
29 Ağustos Pazartesi günü haftanın birinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Gram altın önceki kapanış: 1.015,90 TL
Gram altın alış: 1.008,29 TL
Gram altın satış: 1.008,46 TL
Çeyrek altın önceki kapanış: 1.694,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.654,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.668,00 TL
Yarım altın önceki kapanış: 3.389,00 TL
Yarım altın alış: 3.298,00 TL
Yarım altın satış: 3.337,00 TL
Tam altın alış: 6.595,00 TL
Tam altın satış: 6.651,00 TL
Cumhuriyet altını önceki kapanış: 6.754,00 TL
Cumhuriyet altını alış: 6.783,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.885,00 TL
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