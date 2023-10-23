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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ: 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, çalışan emeklilere ödenecek mi?

23.10.2023 08:53 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu olurken konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni haftada oldukça yoğun bir gündemi var. Genel Kurul'da, çalışmayan emekliye 5000 TL ikramiyeyi de içeren Torba Kanun teklifi de görüşülecek. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, çalışan emeklilere ödenecek mi? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi ile ilgili detaylar...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ: 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, çalışan emeklilere ödenecek mi?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi 29 Ekim yaklaşırken arama motorlarında sorgulanıyor. TBMM Genel Kurulu'nda Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümündeki maddeler ele alınacak. Bahsi geçen Bu maddeler arasında emeklilere bir defaya mahsus 5000 TL ödenmesi de yer alıyor. Birçok kişi internette "5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, çalışan emeklilere ödenecek mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödemesinin kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılması bekleniyor.

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CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

5 bin TL emekli bayram ikramiyesi Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lulara ödenecek.

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DUL VE YETİM VATANDAŞLARI DA İLGİLENDİRİYOR

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

CUMHURİYET BAYHRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNDEN KİMLER MUAF OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem emekli olup hem çalışanlar bu düzenlemenin dışında kalacağını duyurdu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 4

ÇALIŞAN EMEKLİLER, İKRAMİYE ALMAYACAK

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

BÜTÇELER GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün ve yarın 12. Kalkınma Planı görüşülecek. Ayrıca Komisyonda 26 Ekim Perşembe günü 2024 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacak. 27 Ekim Cuma günü ise Komisyonda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay'ın bütçeleri görüşülecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM TEKLİFİ

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeleri içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine ise Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başlanacak.

Teklifte, deprem bölgesinde yıkım kararı alınan binalarla ilgili yargısal süreçlere ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren teklifle, uygulamada bazı maliklerce veya kiracılarca riskli yapı tespiti yapılmasının engellendiği ve kendi bağımsız birimlerinden tespit için numune alınmasına müsaade edilmediği görüldüğünden, riskli yapı tespitinin, gerekmesi halinde mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapılar veya alanların açtırılması suretiyle yapılabilmesine imkan getirilecek.

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