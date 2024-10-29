FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çalışıyorsanız maaşınıza bu eklenmeli... İşte resmi tatilde çalışanların hakları!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çalışıyorsanız maaşınıza bu eklenmeli... İşte resmi tatilde çalışanların hakları!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.10.2024 14:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Dün başlayan yarım gün tatil ile kutlamalar 1 buçuk gündür sürüyor. Neşe ile Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanırken bayramda çalışan vatandaşlar ise haklarını merak ediyor. Peki resmi tatilde çalışan kişilerin hakkı nedir? Maaşlarına nasıl yansıtılması gerekir? İşte cevabı...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çalışıyorsanız maaşınıza bu eklenmeli... İşte resmi tatilde çalışanların hakları!

Bugün Cumhuriyet'in 101. yıldönümü. Cumhuriyet Bayramı kanunlara göre 1 buçuk gün ile tatildir. Kamuda çalışan personeller dün saat 13.00 olması ile paydos etmelerine rağmen özel sektörde çalışanlar tam gün çalıştı. Dün tam gün bugün ise tatil yapmadan çalışanlar vatandaşlar haklarını ise merak ediyor.

Lokantalar, özel güvenlikler, hizmet sektörü aralıksız çalışmaya devam ederken HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde çalışanların haklarının neler olduğunu yazdı.

iStock-179125494

"RIZA VERMEDİYSE ÇALIŞTIRILAMAZ"

Kıvanç, İş Kanunu'nu hatırlatarak, "İşçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde hüküm bulunması gerekiyor. Sözleşmede bu konuda hüküm bulunmaması halinde ulusal bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak işçiden yazılı izin alınması zorunludur. İş sözleşmesinde hüküm bulunmayan işçi, yazılı olarak da rıza vermemişse bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamaz" dedi.

BİR GÜNLÜK ÜCRET ÖDEMESİ GEREKİYOR

İşverenin ulusal bayram ve genel tatillerde çalışmak istemeyen işçinin ücretinden kesinti yapılamayacağını aktaran Kıvanç, "Tatil günlerinde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu ve kaç saat çalıştığına bakılmadan her gün için bir günlük ekstra ödemenin yapılması gerektiğini söyledi.

iStock-1447397756

İşveren bayramda çalışan işçiye, bayram iznini hafta içi bir günde kullanması teklifinde bulunamaz. İşveren bunu ancak normal günlerde fazla mesai yapan işçiye önerebilir. Bayram günlerindeki çalışmalar ise fazla mesai olarak kabul edilemez.

KİMLERE TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILIR?

Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi durumunda işveren çalışılmayan süreler için dört ay içinde telafi çalışması yaptırabilir. Örneğin, işveren arefe günü işyerini tatil etmişse öğleden sonraki çalışma süresi için işçilerine dört ay içinde telafi çalışması yaptırabilir. Telafi çalışmaları, günde üç saatten fazla olamayacağı gibi hafta tatilinde veya başka bayramlarda telafi çalışması yaptırılamaz.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
29 ekim cumhuriyet bayramı
En Çok Okunan Haberler
Arda Kardeşler için skandal iddia! ''İyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu biliyorum"

Arda Kardeşler için skandal iddia! ''İyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu biliyorum"

Uçağa lazerli saldırı!

Uçağa lazerli saldırı!

Siz de yediyseniz tadınız kaçacak

Siz de yediyseniz tadınız kaçacak

Et fiyatlarına zam geldi!

Et fiyatlarına zam geldi!

Alman devi otomobil markası 3 fabrikasını kapatabilir!

Alman devi otomobil markası 3 fabrikasını kapatabilir!

Bankalar emekli müşteri için promosyon yarışına girdi!

Bankalar emekli müşteri için promosyon yarışına girdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.