29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çalışıyorsanız maaşınıza bu eklenmeli... İşte resmi tatilde çalışanların hakları!

Bugün Cumhuriyet'in 101. yıldönümü. Cumhuriyet Bayramı kanunlara göre 1 buçuk gün ile tatildir. Kamuda çalışan personeller dün saat 13.00 olması ile paydos etmelerine rağmen özel sektörde çalışanlar tam gün çalıştı. Dün tam gün bugün ise tatil yapmadan çalışanlar vatandaşlar haklarını ise merak ediyor.

Lokantalar, özel güvenlikler, hizmet sektörü aralıksız çalışmaya devam ederken HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde çalışanların haklarının neler olduğunu yazdı.

"RIZA VERMEDİYSE ÇALIŞTIRILAMAZ"

Kıvanç, İş Kanunu'nu hatırlatarak, "İşçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde hüküm bulunması gerekiyor. Sözleşmede bu konuda hüküm bulunmaması halinde ulusal bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak işçiden yazılı izin alınması zorunludur. İş sözleşmesinde hüküm bulunmayan işçi, yazılı olarak da rıza vermemişse bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamaz" dedi.

BİR GÜNLÜK ÜCRET ÖDEMESİ GEREKİYOR

İşverenin ulusal bayram ve genel tatillerde çalışmak istemeyen işçinin ücretinden kesinti yapılamayacağını aktaran Kıvanç, "Tatil günlerinde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu ve kaç saat çalıştığına bakılmadan her gün için bir günlük ekstra ödemenin yapılması gerektiğini söyledi.

İşveren bayramda çalışan işçiye, bayram iznini hafta içi bir günde kullanması teklifinde bulunamaz. İşveren bunu ancak normal günlerde fazla mesai yapan işçiye önerebilir. Bayram günlerindeki çalışmalar ise fazla mesai olarak kabul edilemez.

KİMLERE TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILIR?

Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi durumunda işveren çalışılmayan süreler için dört ay içinde telafi çalışması yaptırabilir. Örneğin, işveren arefe günü işyerini tatil etmişse öğleden sonraki çalışma süresi için işçilerine dört ay içinde telafi çalışması yaptırabilir. Telafi çalışmaları, günde üç saatten fazla olamayacağı gibi hafta tatilinde veya başka bayramlarda telafi çalışması yaptırılamaz.