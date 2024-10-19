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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emekli ikramiyesi verilecek mi? SGK Başuzmanı açıkladı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.10.2024 09:29
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Emekli ikramiyesi ödemelerinin bu yıl yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl emeklilere 29 Ekim ikramiyesinin verileceğini duyurmuştu. 29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel olarak verilen emekli ikramiyesinin bu yıl da verileceğine dair sorular milyonlarca emeklinin gündeminde yer aldı. Peki, emeklilere 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi? İşte SGK Başuzmanı'ndan açıklama...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emekli ikramiyesi verilecek mi? SGK Başuzmanı açıkladı

Emeklilere 5000 TL ikramiye geçtiğimiz 29 Ekim'de verilmişti. Her sene iki kez olmak üzere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen emekli ikramiyesinin geçen sene 29 Ekim 2023 Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı sebebiyle verileceği müjdelenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu emeklilere 29 Ekim ikramiyesinin bu yıl da verilip verilmeyeceği sorusu emeklilerin gündeminde yer aldı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekliye kötü haberi verdi.

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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Geçen sene yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi esnasında emeklilere verilen yüksek refah artışı ve seyyanen zammın ifa edilmemesine binaen emekliler serzenişte bulunmuştu. Ayrıca yapılan zamların da düşük kalmasıyla birlikte geçim sıkıntısı çeken emeklilerin serzenişleri daha da artmıştı" dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine bakanlıklarda uzun süren çalışmalar yapıldığını hatırlattı.

29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında "Neticede 2023 yılı ekim ödeme döneminde emekli maaş ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine 5 bin TL tutarında bir ödeme yapılmıştı." dedi.

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2024 yılında da emekliye 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

'TEK SEFERLİK VERİLDİ'

"Geçen sene toplamda 15 milyon 120 bin emekli ve hak sahiplerinin tamamına ayrım yapılmadan ikramiye verilmişti. Emekli olunan statü ve tahsis numarasına göre aralık ayı ortasına kadar tüm ödeme işlemleri de neticelendirilmişti. Ancak bu ödemeler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden farklı olarak tek seferlik verilmiştir.

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Bu sene 29 Ekim İkramiyesi verilebilmesi için kanun çıkarılması elzem. Şimdiye kadar bu yönde ne bir kanun teklifi hazırlandı ne de hazırlanması için Cumhurbaşkanı tarafından talimat verildi. Diğer yandan ekonomi yönetimi hâlen uygulanmakta olan enflasyonla mücadele programının sekteye uğramaması için bu ödemeye sıcak bakmamaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiye
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