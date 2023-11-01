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29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR'lu emeklilere 5 bin TL ödeme için tarih belli oldu!

31.10.2023 10:34 | Son Güncelleme:
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Emekli ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yatacağı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere 5.000 TL ikramiye verileceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Tarih belli oldu. Emekli sandığı, SSK, BAĞ-KUR'lu vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili detaylar...

29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR'lu emeklilere 5 bin TL ödeme için tarih belli oldu!

Emekli ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmesi sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Her yıl Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı'nda olmak üzere 2 kez hesaplara aktarılan emekli ikramiyesinin cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle de hesaplara yatırılacak. Çalışmayan emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesinin öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından tarihte belli oldu. 29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 29 Ekim emekli ikramiyesi hakkında ayrıntılar...

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29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin yapılacağı tarihin, 15 Kasım'ı geçmeyeceğini bildirdi.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Emekli ikramiye ödemesi tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkramiye çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alabilecekler.

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLMEYECEK?

Cumhuriyet Bayram ikramiyesi milyonlarca emekliye ödenecek. Ancak fiilen çalışan emeklilere ikramiye ödemesi yapılmayacak.

Aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu ikramiyeden faydalanabilecek.

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