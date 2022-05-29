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29 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 29 Mayıs 2022 Pazar14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

29.05.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Mayıs 2022 piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci gününde vatandaşlar tarafından "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 29 Mayıs 2022 Pazar altın bilezik fiyatları...

29 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 29 Mayıs 2022 Pazar14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

29 Mayıs Pazar piyasaları kapalı olduğu haftanın yedinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 29 Mayıs 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

28 MAYIS'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

29 Mayıs günü haftanın yedinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 895,98 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 29 Mayıs 2022 itibariyle 884,38 TL alış ve 892,94 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 790,99 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 704,01 TL alış ve 704,36 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 643,05 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,54 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 532,38 TL alış ve 639,55 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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Gram altın bugün ne kadar? 29 Mayıs PazarGram altın bugün ne kadar? 29 Mayıs Pazar
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