FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu? 29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı...

29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu? 29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı...

29.05.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunlarını yakından takip eden vatandaşlar 29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu sorusunu merak ediyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu hafta 158 milyon değerinde olan büyük ikramiyesi ile vatandaşları daha da heyecanlandırdı. Peki 29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı...

29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu? 29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı...

29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu sorusu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bu hafta 158 milyon değerinde olan büyük ikramiye ile Çılgın Sayısal Loto büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki 29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

29 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI...

Haftanın üç günü Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenmekte olan Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilmekte. Bu akşam saat 21.30'da gerçekleşen olan 29 Mayıs Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ve sonuç ekrana için linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

29 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Şans oyunu seven vatandaşların en çok tercih ettiği oyunlardan olan Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekiyor. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden ya da Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmekte.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELERDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kuralları şu şekilde:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen” ise , kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!
Cenaze yardım parası nasıl alınır?Cenaze yardım parası nasıl alınır?
18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Günler kaldı! Kafe ve restoranların kaderi belli oluyor

Günler kaldı! Kafe ve restoranların kaderi belli oluyor

Kripto paralar düşüşte

Kripto paralar düşüşte

4 Haziran'da hesaplara yatırılacak

4 Haziran'da hesaplara yatırılacak

Televizyonda gördü dikti, şimdi telefonla sipariş alıyor

Televizyonda gördü dikti, şimdi telefonla sipariş alıyor

Tazminatsız kovulan işçi ile ilgili Yargıtay’dan emsal karar

Tazminatsız kovulan işçi ile ilgili Yargıtay’dan emsal karar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Musk'tan yatırımcıları sevindirecek açıklama!

Musk'tan yatırımcıları sevindirecek açıklama!

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.