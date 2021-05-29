29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu? 29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı...

29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu sorusu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bu hafta 158 milyon değerinde olan büyük ikramiye ile Çılgın Sayısal Loto büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki 29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

29 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI...

Haftanın üç günü Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenmekte olan Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilmekte. Bu akşam saat 21.30'da gerçekleşen olan 29 Mayıs Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ve sonuç ekrana için linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

29 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Şans oyunu seven vatandaşların en çok tercih ettiği oyunlardan olan Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekiyor. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden ya da Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmekte.