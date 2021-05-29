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29 Mayıs MPİ bilet sorgulama sayfası! 29 Mayıs Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı?

29.05.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu oynayan ve ilgiyle takip eden vatandaşların merak ettiği Milli Piyango çekilişinin 29 Mayıs sonuçları bu akşam açıklanacak. Vatandaşlar her ayın 9, 19 ve 29'unda Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde günün kazandıran numaralarını merak ediyor. Peki 29 Mayıs Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı? İşte 29 Mayıs MPİ bilet sorgulama sayfası...

29 Mayıs MPİ bilet sorgulama sayfası! 29 Mayıs Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı?

Şans oyunlarını ilgiyle takip eden vatandaşlar Milli Piyango çekilişinin 29 Mayıs sonuçlarını araştırmaya koyuldu. Her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılan ve Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde günün kazandıran numaraları hangileri? 29 Mayıs Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı?

29 MAYIS MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI? 29 MAYIS MPİ BİLET SORGULAMA SAYFASI...

29 Mayıs 2021 Milli Piyango Sonuçları

4000000TL Kazanan Numara: 337185

100000TL Kazanan Numara: 546720

Amorti: 4 ve 7

20000 TL Kazanan Numaralar: 187018 ve 221049

Kazanan diğer numaralar için bu linke tıklayabilirsiniz:

29 MAYIS MPİ BİLET SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO NEDİR?

Biletleri önceden basılan Milli Piyango, tamamıyle şans üzerine kurulmuş bir oyundur. Her bir biletin üzerinde 0 ve 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşan sıralı bir numara bulunmaktadır. Milli Piyango’da tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşit bulunmaktadır. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklılık göstermektedir. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan bütün numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanmaktadır.

Eğer kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanmaktadır. Eğer yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin sadece yarısını kazanmaktadır. Kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, bu defa söz konusu bilet ifade edilen ikramiyenin çeyreğini (yani dörtte birini) kazanmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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