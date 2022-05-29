29 Mayıs Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci günü vatandaşlar ve yatırıcımlar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 972,60 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.608 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 29 Mayıs 2022 Pazar günü altın fiyatları...

29 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

29 Mayıs Pazar günü haftanın yedinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 972,60 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 964,40 lira satış fiyatı 964,88 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.410,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.295,00 TL satış fiyatı 6.378,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.217,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.153,00 TL alış ve 3.199,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.608,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 29 Mayıs itibariyle 1.577,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.599,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

