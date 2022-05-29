FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 29 Mayıs Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

29 Mayıs Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

29.05.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 964 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 29 Mayıs'ta gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 29 Mayıs 2022 altın fiyatları...

29 Mayıs Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci günü vatandaşlar ve yatırıcımlar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 972,60 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.608 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 29 Mayıs 2022 Pazar günü altın fiyatları...

29 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

29 Mayıs Pazar günü haftanın yedinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 972,60 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 964,40 lira satış fiyatı 964,88 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.410,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.295,00 TL satış fiyatı 6.378,00 TL üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.217,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.153,00 TL alış ve 3.199,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.608,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 29 Mayıs itibariyle 1.577,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.599,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 ayar altın bilezik bugün ne kadar?22 ayar altın bilezik bugün ne kadar?
Bir paket sigaranın 15,73 lirası vergi olduBir paket sigaranın 15,73 lirası vergi oldu
Konutta fahiş kiraya yeni önlem: Zorunluluk geliyorKonutta fahiş kiraya yeni önlem: Zorunluluk geliyor
Anahtar Kelimeler:
gram altın yarım altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan final sonrası Real Madrid'e gönderme!

Galatasaray'dan final sonrası Real Madrid'e gönderme!

Hindistan'dan Türkiye'ye buğday mı geliyor?

Hindistan'dan Türkiye'ye buğday mı geliyor?

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Bu buğday tam 7 bin yıllık!

Bu buğday tam 7 bin yıllık!

Kamuda 5 bin kişi işe alınacak

Kamuda 5 bin kişi işe alınacak

TOGG sevindiren haberi böyle duyurdu

TOGG sevindiren haberi böyle duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.