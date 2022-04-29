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29 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 29 Nisan 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

29.04.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları, düğün sezonunun yaklaşması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Piyasalardan anlık veriler ilgiyle takip ediliyor. Güncel fiyatları öğrenmek isteyen kişiler, haftanın beşinci gününde de konu ile ilgili araştırma yapıyor. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte 29 Nisan 2022 Cuma14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

29 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 29 Nisan 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

29 Nisan Cuma günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. Peki 29 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

29 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

29 Nisan 2022 Cuma günü 22 ayar bilezik fiyatları kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 829.17 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 824,77 TL alış fiyatı ile 830,89 TL satış fiyatına sahip.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 657,36 TL üzerinden yapan 18 ayar altın fiyatları ise 661,10 TL alış, 661,20 TL satış fiyatından işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 595,26 TL üzerinden yapan 14 ayar altın fiyatları ise 498,00 TL alış fiyatı ile 598,31 TL satış fiyatından işlem görüyor. TL satış fiyatından işlem görüyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 905,55 TL

Gram altın satış: 905,71 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.896,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.961,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.952,00 TL

Yarım altın satış: 2.992,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.477,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.496,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.895,00 TL

Tam altın satış: 5.960,00 TL

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