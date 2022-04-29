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29 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? 29 Nisan 2022 güncel dolar kuru!

29.04.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? 29 Nisan Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri doları dün, diğer büyük para birimleri karşısında 20 senenin zirvesine yaklaşmıştı. Peki 29 Nisan Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? İşte detaylar...

29 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? 29 Nisan 2022 güncel dolar kuru!

Dolar - euro kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaş ve yatırımcılar haftanın beşinci gününde de piyasalardaki son durumu yakından takip ediyor. 29 Nisan dolar ne kadar? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? sorularının yanıtına ve 29 Nisan 2022 Dolar gününün güncel fiyat bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

29 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 14,7914 yapan Dolar, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde 14,82 TL bandında yer aldı. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14,8177 TL, satış fiyatı 14,8237 TL'den işlem gördü. 29 Nisan 2022 Cuma gününün güncel fiyatlarına piyasalar açıldığında yer verilecektir.

EURO NE KADAR?


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Bir önceki kapanışını 15,5517 TL'den yapan Euro 15,5661 TL alış fiyatı , 15,5765 TL satış fiyatıyla el değiştirdi.

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Euro
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