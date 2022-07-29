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29 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Temmuz Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

29.07.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 29 Temmuz 2022 Cuma dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Temmuz Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

29 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Temmuz Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 29 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar dün yukarı ibreyi göstermişti. Peki Dolar bugün kaç TL? İşte detaylar...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,20'lik yükselişle 17,9521 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,9460 TL ve güncel satış fiyatı 17,9582 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar/TL 29 Temmuz 2022 Cuma günü yükselişini sürüyor. Bankalararası piyasada dolar/TL 17,95'in üzerinde hareket ediyor. Dolar gece yarısı 17,9750 ile 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeye çıkmıştı.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,46'lık yükselişle yapan euro 18,3503 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,3394 TL alış fiyatından, 18,3613 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 29 Temmuz Cuma günü 18,34 seviyesinde hareket ediyor.

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Euro Amerikan Doları Türk lirası döviz kuru
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