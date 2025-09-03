'3-4 kişinin T.C. kimlik numarasını atıp...' Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar! '40 bin TL tasarruf eden var'

Trafik sigorta fiyatlarına gelen zamlar araç sahiplerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Sigortacılar, maliyetlerin yükseldiğini ve kazaların arttığını gerekçe gösterirken bazı araçların kasko poliçe ücretlerinin trafik poliçe fiyatlarının altında kaldığı da görülüyor. Ortalama bir binek otomobilin trafik poliçe ücreti 8 bin TL'den başlayıp 45 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Ortalama fiyatların ise 15-18 bin TL arasında olduğu görülüyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; söz konusu fiyatlar 2020'de 400-600 TL'den başlayıp 2 bin TL'ye kadar çıkıyordu. Dolayısıyla bir binek otomobilin trafik poliçesi fiyatına 5 yılda 10 kattan fazla zam gelmiş oldu. Güncel trafik poliçesi fiyatlarına bakıldığı zaman, fiyatlar hafif ticari araçlar için 15-60 bin TL, minibüsler için 20-50 bin TL, otobüsler için 50-270 bin TL, kamyonlar için 25-100 bin TL, ticari taksiler için ise 115 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Fiyatlar nedeniyle sürücülerin poliçe yaptırmaktan kaçındığı belirtilirken bazılarının araçlarını kullanmadığı, bazılarının da poliçesiz şekilde yola çıktığı aktarılıyor. Diğer yandan bazılarının da fiyatları aşağı çekmek için alternatif yollara başvurduğu belirtiliyor.

"EN RİSKSİZ KİŞİ KİMSE ARACI ONUN ÜZERİNE ALIP FİYATI DÜŞÜRÜYORLAR"

Fiyatların yükselmesiyle bazı sürücülerin alternatif yollar aramaya başladığı kaydedilirken İstanbul'da sigorta acenteliği yapan İbrahim Caymaz, "Poliçe fiyatları arttıkça ikinci el araç almayı düşünenler sigorta fiyatlarına da bakıyorlar. Aracı almadan önce bize aile bireylerinden 3-4 kişinin T.C. kimlik numarasını atarak fiyat alıyorlar. En risksiz kişi kimse aracı onun üzerine alıp fiyatı düşürüyorlar. Binek araçlarda 40 bin lira tasarruf edenler var. Ticari araçlarda ise bu tasarruf oranı 150-200 bin liraya kadar çıkıyor. Poliçeler her yıl yapıldığı için, bu rakamlar aile bütçelerinde önemli bir durum hâline geldi" ifadelerini kullandı.

"TRAFİK POLİÇESİ YAPTIRANLARIN SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR"

Poliçelere gelen zamlarla beraber sigortasız araç sayısında ciddi artışlar görüldüğü aktarılırken sigorta acente yetkilileri bununla alakalı açıklamalarında "Sigorta şirketleri trafik poliçelerinden sürekli zarar ediyor. Diğer poliçelerden bu zararı karşılamak çok mümkün değil. Bu nedenle fiyatlara zam geliyor. Öyle ki bazı araların kaskosu trafik poliçesinden ucuz çıkıyor. Bu nedenle trafik poliçesi yaptıranların sayısında düşüş var. Aracını daha az kullanan, mahalle arasında pazara veya market için çıkaranların sayısı artıyor. Ancak bu çok riskli bir durum. 1 yıl sigortasız dolaşmanın da ayrıca cezası oluyor. Poliçe yaptırım taksitlerle ödemek isteyenler de oluyor kredi kartı olmayan ve güvendiğimiz kişilere elden taksit bile yaptığımız oluyor" dedi.

TRAFİK SİGORTASI VE KASKODA FİYATLAR

2020'de kasko poliçe fiyatı trafik sigortası fiyatının 5 katı kadar daha pahalıyken bugün ortalama bir binek otomobilin trafik sigortası poliçe ücreti 10-15 bin TL'yi bulabiliyor. Hasar durumların bu rakam 3 katına kadar çıkabilirken buna karşılık aracın modeline ve tipine göre bir otomobile 20-25 bin TL arası kasko yaptırmak mümkün olabiliyor.

"ACİLEN BİZİ ARAYIP 'POLİÇEMİ KES' DİYOR"

Bir de aktif trafikte olup poliçe kestirmeyenlerle ilgili ilginç bir noktaya değiniliyor. Acente yetkilileri bununla ilgili "Bazı araç sahipleri polis çevirmesinde yakalanana kadar poliçe kestirmiyor. Çevirme anında acilen bizi arayıp ‘poliçemi kes’ diyor. Polise de unuttuğunu söylüyor. Biz de acilen kesiyoruz. Tabii pirimi yüksek çıkıyor. Ancak bir çevirmeye girmediği süreci kendine kâr sayıyor. Birkaç yıl trafik sigortası olmadan dolaşanlar oluyor" dedi.