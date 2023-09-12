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3,5 ayda dördüncü zam! Çay fiyatlarındaki artış yüzde 100’e yaklaştı: Yeni liste gönderildi

12.09.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 15 oranında yeni bir zam daha yaptı. Böylece son 97 günde çaya dördüncü zam gelmiş oldu. Haziran'dan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 88,2 zamlandı.

3,5 ayda dördüncü zam! Çay fiyatlarındaki artış yüzde 100’e yaklaştı: Yeni liste gönderildi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), çay fiyatlarına ardı ardına zam yapmaya devam ediyor. Raflardaki çayların fiyat etiketleri bugün gelen zamla birlikte Haziran'dan bu yana dördüncü kez değiştirilecek.

BloombergHT’nin haberine göre, 8 Haziran'da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz'da yüzde 9,5 oranında gerçekleştirmişti. 15 Ağustos itibariyle çaya yüzde 4,5 oranında üçüncü bir zam daha yapan Çaykur, son olarak 12 Eylül itibariyle çaya yüzde 15 zam daha gerçekleştirdi. Böylece Çaykur'un kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son 97 günde toplam yüzde 88,2 oranında zamlandı.

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YENİ FİYAT LİSTESİ GÖNDERİLDİ

Öte yandan, TÜİK Ağustos ayı verilerine göre ise "çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri"ndeki fiyat artış oranı aylık bazda yüzde 7,17 olarak gözükürken, yıllık artış ise yüzde 54,61 olarak açıklandı.

Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.
Hatırlanacağı üzere seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs tarihinde Rize'de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.


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Çay

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