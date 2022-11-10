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3.500, 4.500, 5.000 TL peşin ödeme hesaplara yatıyor! İşte başvuru detayları

10.11.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce emekliye ödeme yapılacak. Başvuru şartları ve detayları belli oldu. Başvurular banka şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden yapılacak. 5 bin TL'ye kadar ödemeler gerçekleştiriliyor. Emeklilerin cebini bir nebze rahatlatacak bu uygulamanın başvuruları devam ediyor.

3.500, 4.500, 5.000 TL peşin ödeme hesaplara yatıyor! İşte başvuru detayları

Bankalar arasında emekli promosyonu yarışı devam ediyor. Birçok banka, emeklilerin maaşına göre farklı miktarda ödemeler yapıyor. Ödeme almanın ilk kuralı ise maaşı o bankaya taşımak. İşte ayrıntılar...

5 BİN TL ÖDEME YAPILIYOR

Denizbank emekli promosyonundan yararlanmak için 3 yıl boyunca emekli maaşını taşımak ve 1 otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor. Fatura talimatının 3 yıl taahhüt süresinde iptal edilmesi veya 3 ay üst üste otomatik ödenmemesi durumda kıstalyevme hesabı yapılarak kalan süre promosyon ceza tutarı hesabınıza borç olarak yansıtılacaktır.

3.500, 4.500, 5.000 TL peşin ödeme hesaplara yatıyor! İşte başvuru detayları

Promosyon başvuruları şubelerden, e-Devlet üzerinden, mobil bankacılık uygulamasından veya iletişim merkezlerinden yapılıyor. Banka tarafından yapılan açıklama göre kampanya 01.11.2022 -31.12.2023 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerli olacak. Promosyon tutarı peşin olarak hesaplara yatırılacak.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETİ

Denizbank emekli promosyon ücretleri 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Yıllık 3.500 TL’nin altında maaş alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL, aylık 7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL üzerinde maaş alanlara ise 5.000 TL emekli promosyonu ücreti ödeniyor.

18 yaş altında emekli maaşı alan müşterileriler için, anne veya babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödemesi yapılacak. Anne ya da babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne ya da babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

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e-devlet Promosyon emekli

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