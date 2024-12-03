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Fintables

3 Aralık önemli ekonomi başlıkları... TÜİK Kasım ayı enflasyonunu açıkladı, BofA Türk bankaları için analizini yayımladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.12.2024 11:55
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Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kasım ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıkladı. BofA, bankacılık sektörüne ilişkin; HSBC ise havacılık sektörüne ilişkin rapor yayımladı. Ekonomi dünyasının sıcak gelişmelerini Fintables derledi...

3 Aralık önemli ekonomi başlıkları... TÜİK Kasım ayı enflasyonunu açıkladı, BofA Türk bankaları için analizini yayımladı

Milyonların merakla beklediği enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Sıcak gelişmeleri yakından takip eden Fintables, tüm başlıkları derlemeye devam ediyor...

İŞTE ÖNEMLİ EKONOMİ BAŞLIKLARI

☑ PMI hala daralma bölgesinde ancak toparlanmaya dair sinyaller alıyoruz. Özellikle de en sevindirici taraf olan nihai ürün fiyatlarında. Enflasyonist baskılar hafifliyor.

☑ BofA, bankacılık sektörüne ilişkin; HSBC ise havacılık sektörüne ilişkin rapor yayımladı. Her iki raporda da şirketler için olumlu beklentiler var.

☑ SIPRI, 2023 yılına dair savunma sanayi şirketlerinin performanslarını içeren raporunu yayımladı. Raporda Türk savunma sanayinin en önemli 3 oyuncusunun olumlu performansları göze çarpıyor.

AJANDA

  • NATO Dışişleri Bakanları Toplantıları başlıyor. İki gün sürecek toplantılara, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.
  • Koza Polyester, %500 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek.

banka sayma

TÜİK ENFLASYONU AÇIKLADI

AA Finans tarafından 15 ekonomistin katılımıyla düzenlenen ankete göre, kasım ayı için ortalama enflasyon artış beklentisi %1,98 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin tahminleri ise %1,70 ile %2,54 arasında değişiyor. Ekonomistlerin kasım ayı beklentilerine göre yıllık enflasyonun, bir önceki ayki %48,58 seviyesinden %46,71'e inmesi öngörülmüştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son enflasyon raporunda yıl sonu tahminini %38'den %44 seviyesine yükseltmişti. Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen yıl sonu tahmini ise %41,5 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin yayımladığı 2025 sonu enflasyon tahmini %21, 2026 sonu tahmini ise %12 olarak güncellenmiş durumda.

TCMB'nin son Para Politikası Toplantı Özeti'nde, kasım ayında da gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin belirleyici olacağı ifade edildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, gıda fiyatları kasım ayında %3,3, TEPAV'a göre %3,4 artış gösterirken, Türk-İş verilerine göre artış %0,64 seviyesinde sınırlı kaldı. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %2,88 artış göstermişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyonunu yüzde 2,24 olurken; yıllık enflasyon oranı yüzde 47,09 olarak açıkladı.

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NİSAN AYINDAN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Ekonomik aktivitenin önemli öncü göstergelerinden biri olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI, Kasım ayında 48,3 seviyesine yükselerek son altı ayın en yüksek değerini aldı. Ancak bu artışa rağmen endeks, eşik değer olan 50’nin altında kalarak daralma sinyalini sürdürdü. Mart ayından bu yana 50’nin altında seyreden PMI verileri, talepte ve üretimde sınırlı bir toparlanmaya işaret etti. Kasım ayında hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişlerindeki yavaşlama hız kesti. Üretimdeki daralma da belirgin şekilde azalarak Nisan ayından bu yana en düşük oranda gerçekleşti.

Raporda enflasyonist baskıların hafiflediğini gözlemliyoruz. Girdi maliyetleri enflasyonu, üst üste dördüncü ayda da azalarak son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Nihai ürün fiyatlarındaki artış, yaklaşık son beş yılın en düşük oranında gerçekleşti ve bu durum yeni siparişleri teşvik etti. Kasım ayında gıda sektörü, sipariş ve üretim artışıyla dikkat çekti. Takip edilen 10 sektörden dokuzunda yeni siparişlerde yavaşlama görülmesine karşın gıda ürünlerinde Mart ayından bu yana en hızlı iyileşme kaydedildi. Kasım ayı PMI verileri, Türk imalat sektöründe toparlanmanın başlangıç işaretlerini verirken, özellikle istihdamdaki artış ve talepteki kısmi iyileşmeler umut verici gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

EN BÜYÜK 100 SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETİ SATIŞLARINI ARTIRDI

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) tarafından dün yayımlanan rapora göre, dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketi, 2023’te silah satışlarını %4,2 artırarak 632 milyar dolara çıkardı. Küresel gerilimler ve savaşlar, savunma sektöründe büyümeyi tetikleyen ana faktörler oldu. Listenin zirvesinde ABD merkezli devler Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing ve General Dynamics var. ABD’li şirketler, toplam 317 milyar dolarlık satışla listenin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Çinli şirketlerin ise toplam satışları 103 milyar dolara ulaşarak küresel pazarın %16’sını oluşturuyor.
SIPRI, Türkiye’nin savunma sanayisindeki büyümesinin ana itici güçlerini artan iç talep ve Ukrayna’daki savaşın etkilediği ihracat olarak tanımladı. “Türkiye’nin uzun süredir silah üretiminde kendine yeter hale gelme hedefi var” ifadesine yer verilen rapor; Aselsan, Baykar ve TUSAŞ’ın küresel pazardaki etkisini vurguladı. Aselsan, %12 artışla 2,4 milyar dolarlık gelir elde etti. Baykar, gelirlerinin %90’ını ihracattan elde ederek, hasılatını %25 artırdı ve 1,9 milyar dolara ulaştı. İHA üretimiyle tanınan şirket, uluslararası pazarda güçlü bir performans sergiledi. TUSAŞ gelirleri ise %45 artışla 1,7 milyar dolara ulaştı.

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BOFA VE HSBC GÜNCEL ANALİZLERİNİ YAYIMLADI

Bank of America Research, Türk bankacılık sektörüne ilişkin güncel analizini yayımladı. Raporda, gelecekte takipteki alacak oranlarının yükselebileceği ifade edilse de bunun sektör için temel bir sorun teşkil etmediği ve likidite üzerinde baskı yaratmadığı vurgulandı. Analizde, bireysel kredilerdeki takipteki alacakların kritik bir konu olduğu, ancak kurumsal kredilerin şu an için daha sağlam bir yapıda bulunduğu ifade edildi. Bankaların gelir kaynakları arasında net faiz gelirleri, ücretler ve işlemler öne çıkarken, bu unsurların kârlılık üzerindeki etkileri değerlendirildi. Raporun detaylarına Fintables Akış’tan ulaşabilirsiniz.

HSBC, EEMEA (Doğu Avrupa-Orta Doğu-Afrika) bölgesine yönelik ‘Havacılık’ raporu yayımladı ve raporda Türk Hava Yolları ile Pegasus’un hedef fiyatlarını güncelledi. THY için hedef fiyat 400 TL’den 440 TL’ye yükseltilirken; Pegasus için hedef fiyatı 300 TL’den 320 TL’ye yükseltildi. Raporda THY için genişleyen destinasyon ağı, operasyonel verimliliği ve devam eden filo yenileme çalışmalarına dikkat çekiliyor. Pegasus için ise güçlü finansal performansa vurgu yapılmış. Raporun detaylarına Fintables Akış’tan ulaşabilirsiniz.

işsizlik

MÜSİAD BAŞKANINDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrette yüzde 25'in üzerindeki artışın enflasyon hedeflerine zarar verebileceğini belirtti. Çalışanların refahının önemine vurgu yapan Asmalı, “Enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratacak ölçüde bir artış doğru değil” dedi. Asmalı, bölgesel asgari ücret uygulamasının da gündeme alınabileceğini ifade etti. Yüksek faiz oranlarının iş dünyasında ciddi rahatsızlık yarattığını dile getiren Asmalı, “İş insanları olarak, faizin bir an önce indirildiği günleri görmek istiyoruz” dedi.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA ARTIŞ YAŞANDI

Kasım ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydetti. Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre ihracat, kasımda yıllık yüzde 3,1 azalarak 22,3 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enerji ve altın ihracatındaki gerileme ile euro/dolar paritesindeki düşüşün ihracata olumsuz yansıdığını belirtti. Bolat, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün Türkiye'nin yüzde 3,2’lik 9 aylık büyüme oranına dış ticaret sektörü olarak net 2,2 puan katkı sağladığını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, Türkiye ve dünya ekonomisinin güncel görünümünü masaya yatırdı. Toplantının ana gündeminde, özellikle KOBİ kredilerinin durumu ve ticari kredilere ilişkin atılabilecek yeni adımlar vardı. Ayrıca sermaye piyasalarında açığa satış uygulamaları ve bu konuda yürütülen çalışmalar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

İMALAT SEKTÖRÜNDE DARALMA GÖRÜLDÜ

Euro Bölgesi imalat sektöründe kasım ayında da daralma görüldü. İmalat PMI endeksi, bir önceki ayın 46 seviyesinden 45,2'ye geriledi. PMI verilerindeki gerileme, Euro Bölgesi'nin üç büyük ekonomisinden kaynaklanıyor. Almanya ve Fransa'daki imalat sektörü, daralmanın en keskin yaşandığı bölgeler olurken; İtalya da bu olumsuz tabloya eşlik ediyor. Hamburg Commercial Bank Başekonomisti Cyrus de la Rubia, “Rakamlar korkunç görünüyor. Euro Bölgesi’nde üretim durgunluğu neredeyse kalıcı hale gelmiş gibi. Yeni siparişler hızla düşerken, toparlanma işaretleri henüz ufukta yok" değerlendirmesinde bulundu.

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ECB YÜKSEK FAİZİ KONUŞUYOR

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim konseyi üyeleri, 12 Aralık’taki toplantısında daha yüksek faiz indirimini tartışıyor. Faiz indiriminin boyutuyla ilgili JPMorgan da ekonomik büyümedeki yavaşlama ve ticaret belirsizliğini gerekçe göstererek yarım puanlık bir indirimi savunuyor. Ancak tarifeler kafa karışıklığı yaratıyor. ECB Başekonomisti Philip Lane, Financial Times’a yaptığı açıklamada, olası ABD ticaret vergilerinin Euro Bölgesi enflasyonu üzerindeki etkisinin öngörülemeyeceğini belirtiyor.

"DOĞU ROTASI" HAREKETE GEÇTİ

Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesinden Çin'de ekonomik aktivitenin yoğun olduğu kuzey ve doğu bölgelerine doğalgaz taşıyan ‘Doğu Rotası’ boru hattı faaliyete geçti. Toplam 5.111 kilometre uzunluğundaki bu hat, eyalet düzeyindeki dokuz bölgedeki yaklaşık 450 milyon kişiye yılda 38 milyar metreküp doğalgaz sağlayacak. Rusya, savaşın ardından ABD ve Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle enerji ihracatında Çin'e yönelmiş durumda. Petrolden doğal gaza geçiş yapmaya çalışan Çin, Rusya’nın en önemli pazarı konumuna geldi.

SUUDİ ARABİSTAN İLE ÖNEMLİ ADIM

Emlak Konut GYO, dün yaptığı KAP açıklamasında Suudi Arabistan ile iş birliği kapsamında önemli bir adım attığını duyurdu. Şirket, Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ve Belediye ile Konut Bakanlığı'na bağlı Ulusal Konut Şirketi (NHC) ile Riyad’da bir iyi niyet anlaşması imzaladı. Anlaşma çerçevesinde, Emlak Konut, Suudi Arabistan'daki konut projelerinde lider bir rol üstlenecek ve Türk müteahhitlerin Suudi pazarına entegrasyonuna öncülük edecek. Şirket, ilerleyen süreçte Suudi Arabistan'da bir iştirak kurmayı da planlıyor.
KAYNAK: Fintables

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