3 ay geri ödemesiz düşük faizli ihtiyaç kredisi paketleri duyuruldu! İşte o bankalar...

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de virüs vatandaşların bütçelerinde derin yaralara yol açtı. Meydana gelen yaranın kapanabilmesi için kamu bankaları kartlarını oynamaya başladı. Düşük faiz ve yüksek vade oranıyla vatandaşlar ihtiyaç kredilerine kavuşabiliyorlar.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank normalleşme adımlarının desteklenmesi ve vatandaşların yeni normal sosyal hayatın içinde yer alabilmesi için kredi kampanyalarını açıkladı. Üstelik bankalar kredilerini de 3 ay geri ödemesiz olarak 60 aya varan vade imkanlarıyla sunuyor. Peki, 3 ay geri ödemesiz kredi veren bankaların kampanyaları nelerdir? Hangi bankadan kredi çekmek daha avantajlı? Bankaların kredi için belirledikleri faiz oranları neler? İşte tüm bu soruların cevapları yazımızın içinde saklı.
Kamu bankaları vatandaşın yanında olmak ve nakdi ihtiyaçlarını karşılamak için peşi sıra kredi kampanyalarını açıklamayı sürdürüyor. Konut, taşıt, sosyal hayatın desteklenmesi ve tatil kredileri kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çeken bankalar düşük faiz oranlarıyla vatandaşların yüzünü de gülümsetiyor.
Müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap olmak adına Vakıfbank, 60 aya varan vade ve aylık %0.86'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi kampanyasını duyurdu. Kampanyaya bünyesinde müşterilere aylık eşit taksitli, 3 ay geri ödemesiz ve esnek ödeme seçenekleriyle kredi verilir.
Krediye müşteriler SMS, dijital bankacılık uygulamaları ve şubeler üzerinden başvuru sağlayabilirler. SMS ile başvuru yapmak için aralarında boşluk bırakarak KREDİ, T.C. kimlik numarası ve aylık gelir bilgisi yazıp 5724'e kısa mesaj göndermek yeterlidir.
Halkbank hane halkı gelirinin toplamı 5.000 TL'den az olan müşterilerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kredi kampanyası devreye aldı. Aylık %0.49'dan başlayan faiz oranlarıyla 6 ay geri ödemesiz 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi hizmete açılmıştır. Kredi başvuruları Halkbank internet şubesi ve Halkbank mobil şube üzerinden kolayca iletilir.
Ziraat Bankası, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kapsamında vatandaşların gereksinimlerine cevap olmaya çalışıyor. Banka 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli 10.000 TL'ye kadar kredi imkanını veriyor. Kredi başvuruları Ziraat internet şubesi, mobil bankacılık uygulaması ve şubeler üzerinden gerçekleştirebilir.
Sıfır ve ikinci el konut alımlarında kamu bankaları vatandaşları teşvik etmeye devam ediyor. Sıfır konut alımları için en az 12 ay geri ödemesiz dönem olmak üzere; 15 yıla varan vade oranı ve aylık %0.64 faiz oranıyla kredi verilebilecek.
Yerli üretim anlaşması bulunan firmalardan sıfır kilometre araç alımlarında vatandaşlara aylık %.0.49-0.69 oranında değişen faiz oranlarıyla kredi desteği sağlanır. İkinci el otomobil alımlarında ise; aylık %0.82 faiz oranıyla kredi verilecek.
Vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını ve tüketimlerini giderebilmesi için kamu bankaları kesenin ağzını açtı. Bankalar en az 3.000 TL, en çok 30.000 TL kredi tutarını 6 ay geri ödemesiz, 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık %0.55 faiz oranıyla hizmete açtığını duyurdu.
Turizm sektörünü desteklemek için yapılan hamlede kamu bankalarıyla anlaşma sağlayan acentelerden tatil paketi satın almak için başvuru yapan vatandaşlara 10.000 TL'ye varan kredi tutarı 6 ay ödemesiz, 36 ay vade ve %0.67 faiz oranıyla sunuluyor.
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