3 ay geri ödemesiz düşük faizli ihtiyaç kredisi paketleri duyuruldu! İşte o bankalar...

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de virüs vatandaşların bütçelerinde derin yaralara yol açtı. Meydana gelen yaranın kapanabilmesi için kamu bankaları kartlarını oynamaya başladı. Düşük faiz ve yüksek vade oranıyla vatandaşlar ihtiyaç kredilerine kavuşabiliyorlar.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank normalleşme adımlarının desteklenmesi ve vatandaşların yeni normal sosyal hayatın içinde yer alabilmesi için kredi kampanyalarını açıkladı. Üstelik bankalar kredilerini de 3 ay geri ödemesiz olarak 60 aya varan vade imkanlarıyla sunuyor. Peki, 3 ay geri ödemesiz kredi veren bankaların kampanyaları nelerdir? Hangi bankadan kredi çekmek daha avantajlı? Bankaların kredi için belirledikleri faiz oranları neler? İşte tüm bu soruların cevapları yazımızın içinde saklı.

KAMU BANKALARINDAN DEV ADIM

Kamu bankaları vatandaşın yanında olmak ve nakdi ihtiyaçlarını karşılamak için peşi sıra kredi kampanyalarını açıklamayı sürdürüyor. Konut, taşıt, sosyal hayatın desteklenmesi ve tatil kredileri kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çeken bankalar düşük faiz oranlarıyla vatandaşların yüzünü de gülümsetiyor.