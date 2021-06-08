FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 3 ay önce başladıkları 'çilek kulesi' denemesi başarılı oldu! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

3 ay önce başladıkları 'çilek kulesi' denemesi başarılı oldu! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

08.06.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir-Kütahya kara yolu kenarında 15 dönüm arazide 4 yıldır üretim yapan ailenin 3 ay önce başladığı "çilek kulesi" denemesi başarılı sonuçlandı. Girişimci Tahir Turhan "Hiç beklemediğimiz bir taleple karşı karşıya kaldık. İnternet siparişlerine yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı.

3 ay önce başladıkları 'çilek kulesi' denemesi başarılı oldu! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Eskişehir'de yaşayan 3 çocuklu Tahir ve Mukadder Turhan çifti, 2017 yılında Eskişehir-Kütahya kara yolu kenarında 15 dönüm büyüklüğündeki araziye çilek fidesi dikerek üretime başladı.

Araziden yılda yaklaşık 40 ton ürün alan girişimciler, birim alandan elde ettikleri verimi artırmak için internette izledikleri çiftçilik videolarından esinlenerek 3 ay önce 100 metrekarede kule saksı uygulamasını denedi.

Üst üste dizdikleri saksılardan yüksek verim elde eden çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde balkon ve bahçelerinde çilek yetiştirmek isteyenlerin talebinin artması üzerine internetten meyvenin yanı sıra fide satışı da yapıyor.

çilek3

"AZ SU TÜKETEREK FAZLA ÜRÜN ELDE ETMENİN YOLLARINI ARAMALIYIZ"

Tahir Turhan, özellikle salgın döneminde insanların toprağa ilgisinin arttığını söyledi.

Küresel ısınma nedeniyle az su tüketerek fazla ürün elde etmenin yollarının aranması gerektiğini anlatan, "Suyun azalması, tüm canlıların risk altında olduğu anlamına geliyor. Hem üretmemiz hem de dünyaya zarar vermememiz lazım. Bunun da yolunun saksı kule yöntemi olduğunu düşündük. Denemelerimiz bizi yanıltmadı. Bir dönümden elde ettiğimiz 5 ton çileği daha az su kullanarak 100 metrekareden topladık." diye konuştu.

Turhan, küçük alanda yüksek verim sağlayan kule saksı uygulamasıyla marul, maydanoz, roka, domates, biber gibi sebzelerin de yetiştirilebileceğini aktardı.

Meyveyi sebzeyi dalında taze tüketmek için evinin terasına, balkonuna kule saksı kuranlar olduğunu ifade eden Turhan tecrübelerini şöyle paylaştı:

"Çok sulamaya da gerek yok. Ara ara su verip kendi yetiştirdiğiniz ürünü tüketiyorsunuz. Üretmek zorundayız. Ülkeye fayda sağlamak istiyorsak her birey üretmeli. Hiç beklemediğimiz bir taleple karşı karşıya kaldık. İnternet siparişlerine yetişemiyoruz. Kendi ürünlerimizin yanı sıra dışarıdan destek alarak Türkiye'nin birçok yerine fide gönderimi yaptık. Son 3 ayda gönderdiğimiz fide sayısı 500 bin. Biz bunu ailece başardık. Örnek teşkil etmesini, herkesin üretim yapmasını arzu ediyorum."

"HAYATA BAKIŞ AÇIMIZ DEĞİŞTİ"

Mukadder Turhan ise 4 yıl önce satın aldıkları arazinin taşlarla dolu olduğunu dile getirdi.

O günden bu yana hep üzerine ekleyerek ilerlediklerini anlatan Turhan, "Çilek reçeli, çilek kurusu, çilek sirkesi, çilek suyu yaptım. Bunlar çok ilgi gördü. Çileği markalaştırdık." dedi.

Turhan, bu bahçe sayesinde hayata bakış açılarının değiştiğini belirtti.

Bir bebek gibi ilgilenerek bahçeyi bu hale getirdiklerini aktaran Turhan şunları kaydetti:

"Sürekli üretim halindeyiz. Şimdi de 'çilek kulesi' çalışmalarımız sürüyor. İnsanların ilgisi de çok fazla. Çalışanlarımızın emeğiyle, çocuklarımın desteğiyle üretmeye devam ediyoruz. Ailelere tavsiyem, gelişim çağındaki çocuklarına yerleri olmasa bile bir fide alarak üretimi anlatmaları. Çocukların yeşerip olgunlaşan bir meyveyi izlemelerini sağlamalıyız. Bu deneyimin onların gelecekteki hayatında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İşbaşı eğitim programına nasıl başvuru yapılır? İşbaşı eğitim programına nasıl başvuru yapılır?
60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Korkunç olay! Genç kız Galata Kulesi'nde böyle intihar etti

Korkunç olay! Genç kız Galata Kulesi'nde böyle intihar etti

Benzin ve motorine yeni düzenleme!

Benzin ve motorine yeni düzenleme!

Destek ödemeleri bugün hesaplarda!

Destek ödemeleri bugün hesaplarda!

BDDK'dan yeni düzenleme!

BDDK'dan yeni düzenleme!

Ünlü ekonomistten Bukele'ye destek: Arkandayız başkan!

Ünlü ekonomistten Bukele'ye destek: Arkandayız başkan!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

AVM'lerde yeni dönem!

AVM'lerde yeni dönem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.