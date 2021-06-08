3 ay önce başladıkları 'çilek kulesi' denemesi başarılı oldu! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Küresel ısınma nedeniyle az su tüketerek fazla ürün elde etmenin yollarının aranması gerektiğini anlatan, "Suyun azalması, tüm canlıların risk altında olduğu anlamına geliyor. Hem üretmemiz hem de dünyaya zarar vermememiz lazım. Bunun da yolunun saksı kule yöntemi olduğunu düşündük. Denemelerimiz bizi yanıltmadı. Bir dönümden elde ettiğimiz 5 ton çileği daha az su kullanarak 100 metrekareden topladık." diye konuştu.

Üst üste dizdikleri saksılardan yüksek verim elde eden çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde balkon ve bahçelerinde çilek yetiştirmek isteyenlerin talebinin artması üzerine internetten meyvenin yanı sıra fide satışı da yapıyor.

Turhan, küçük alanda yüksek verim sağlayan kule saksı uygulamasıyla marul, maydanoz, roka, domates, biber gibi sebzelerin de yetiştirilebileceğini aktardı.

Meyveyi sebzeyi dalında taze tüketmek için evinin terasına, balkonuna kule saksı kuranlar olduğunu ifade eden Turhan tecrübelerini şöyle paylaştı:

"Çok sulamaya da gerek yok. Ara ara su verip kendi yetiştirdiğiniz ürünü tüketiyorsunuz. Üretmek zorundayız. Ülkeye fayda sağlamak istiyorsak her birey üretmeli. Hiç beklemediğimiz bir taleple karşı karşıya kaldık. İnternet siparişlerine yetişemiyoruz. Kendi ürünlerimizin yanı sıra dışarıdan destek alarak Türkiye'nin birçok yerine fide gönderimi yaptık. Son 3 ayda gönderdiğimiz fide sayısı 500 bin. Biz bunu ailece başardık. Örnek teşkil etmesini, herkesin üretim yapmasını arzu ediyorum."

"HAYATA BAKIŞ AÇIMIZ DEĞİŞTİ"

Mukadder Turhan ise 4 yıl önce satın aldıkları arazinin taşlarla dolu olduğunu dile getirdi.

O günden bu yana hep üzerine ekleyerek ilerlediklerini anlatan Turhan, "Çilek reçeli, çilek kurusu, çilek sirkesi, çilek suyu yaptım. Bunlar çok ilgi gördü. Çileği markalaştırdık." dedi.