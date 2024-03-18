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3 aydan daha az sürede 2 kat arttı: Kakao fiyatları rekor seviyede

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
18.03.2024 13:42
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Kakao fiyatları arz endişeleriyle 3 aydan kısa bir sürede beri ikiye katladı. Buna göre kakao fiyatları ton başına 8 bin 394 dolar olarak rekor seviyeye yükseldi.

3 aydan daha az sürede 2 kat arttı: Kakao fiyatları rekor seviyede

Fiyatlar, kakao üretiminde önde gelen Batı Afrika'da olumsuz hava koşullarının arzı düşürmesiyle rekor seviyeye yükseldi.

Kakao vadelileri New York'ta ton başına 8 bin 394 dolar olarak rekor yüksek seviyeye çıktı. ABD gibi büyük çikolata tüketicisi ülkelerde kutlanacak ve çikolata tüketiminin arttığı Paskalya tatili öncesi fiyat artışları ivmelendi.

Batı Afrika'daki olumsuz hava koşulları ve Avrupalı ithalatçıların yeni çevresel düzenlemelerinin yarattığı sıkıntılar fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Ünlü çikolata markası Lindt'in CFO'su Martin Hug Mart ayında yaptığı bilanço döneminde değerlendirmede fiyat artışlarına dair "Piyasada fiyat artışı yapan birçok oyuncu var. Biz de bunların arasındayız. Şu anda kakao piyasasında neler olacağını öngörmek zor. Ancak elimizden geldiğince kontrol altına aldığımızı düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Anlık Borsa


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