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3 bin 800 personel alımı yapılacak! Detaylar belli oldu: İşte başvuru şartları

21.12.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel personel alımı duyuruları, iş arayışında olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İki farklı branşta toplamda 3 bin 800 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular online olarak, resmi internet sitesinden gerçekleştirilecek. İşte personel alımı detayları...

3 bin 800 personel alımı yapılacak! Detaylar belli oldu: İşte başvuru şartları

THY (Türk Hava Yolları) personel alımı yapacak. 2 bin 600 kabin memuru bin 200 pilot olmak üzere bünyesinde toplamda 3 bin 800 yeni personel istihdam edecek. Detaylar belli oldu. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi açıklama yaptı. Başvurular internet üzerinden tamamlanıyor. Personel alımı başvurusunda bulunabilmek için T.C. vatandaşı olmak gerekiyor. İşte ayrıntılar...

3 bin 800 personel alımı yapılacak! Detaylar belli oldu: İşte başvuru şartları

3 BİN 800 PERSONEL ALINACAK

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi personel alımı yapılacağını şu ifadelerle duyurdu:

"2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. 1. 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz."

3 bin 800 personel alımı yapılacak! Detaylar belli oldu: İşte başvuru şartları

KABİN MEMURU ŞARTLARI NELER?

2022 için yapılan personel alımlarında adaylardan aşağıdaki şartlar aranıyordu:

•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

•Başvuru sırasında belirtilecek yaş aralığında olmak

•En az lise mezunu olmak

•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

•Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

•Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak

•Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak

•Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

BAŞVURULAR İNTERNET SİTESİNDEN ALINACAK

THY personel alımı başvurusu 'kariyer.thy.com' adresinden alınacak.


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