3 büyükşehir başı çekti! Kişi başına 297 bin TL'yi buldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk çeyrek döneminde toplam nakdi kredilerin büyüklüğü 25,58 trilyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye Gazetesi'nden Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre; 2025 sonunda 86,1 milyon kişilik ülke nüfusu dikkate alındığında kişi başı kredi hacmi 297 bin TL oldu.

Verilere iller bazında bakıldığında Türkiye’nin kredi haritası da ortaya çıktı:

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-İstanbul kredi hacminde zirvede olsa da, nüfusa göre orantılandığında Ankara ilk sırada yer aldı.

-Kredi hacmi yüksek illerin iş merkezi, sanayi, turizm gibi alanlarla öne çıkan (Yalova dışında) büyükşehirlerden oluşması dikkat çekti.

-Her iki listenin başına gelen şehirlere bakıldığında; Ankara’da kişi başına kredi hacmi, Hakkari’nin yaklaşık 10 katı kadar yukarıda bulunuyor.

-Hem toplam kredi hacminde hem de kişi başı kredi hacminde en düşük illerin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da olduğu görüldü.