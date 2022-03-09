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3 dev şirket daha faaliyetlerini sonlandırıyor! Rusya'da tek bir marka kalmayacak

09.03.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna saldırılarıyla dünyanın büyük bir bölümünü siyasi olarak karşısına alan Rusya'ya bu girişimi pahalıya patladı. Şirketler bir bir Rusya’daki faaliyetlerini durdururken son olarak Starbucks, Amazon ve Coco-Cola’nın ülkedeki operasyonları durduracağı bildirildi.

3 dev şirket daha faaliyetlerini sonlandırıyor! Rusya'da tek bir marka kalmayacak

Ukrayna'ya yönelik saldırıların ardından uluslararası toplumun sert tepkisiyle karşılaşan Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geride bırakarak dünyada en fazla yaptırım uygulanan ülke konumuna yükseldi.

Rusya’nın bu kararına tepki olarak birçok dünya devi şirket ülkedeki faaliyetlerini askıya alırken peş peşe 3 açıklama daha geldi. ABD'li kahve zinciri Starbucks, e-ticaret devi Amazon ve içecek devi Coca-Cola ülkedeki operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

ABD'li kahve zinciri Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Starbucks Üst Yöneticisi Kevin Johnson, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadı. Gelişmeleri izlemeye devam ettiklerini belirten Johnson, Starbucks ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerin askıya alınmasına karar verildiğini bildirdi.

Johnson, şirketin ülkedeki lisanslı ortağının operasyonlarını derhal durdurmayı kabul ettiğini ve "Rusya'da geçimleri için Starbucks'a bağlı yaklaşık 2 bin ortağa" destek sağlayacağını kaydetti.

AMAZON DA LİSTEYE KATILDI

Amerikalı e-ticaret devi Amazon, Rusya ve Belarus'taki müşterilerin yeni hesap açmalarına izin vermiyor. Şirketten yapılan açıklamada, Amazon Web Hizmetlerinin Rusya ve Belarus'ta bulunan yeni müşterileri kabul etmediği kaydedildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan veya sonlandıran küresel şirketlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

COCA-COLA RUSYA'DAKİ FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDI

Amerikalı içecek devi Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin "kalbimiz Ukrayna'daki bu trajik olayların akıl almaz etkilerine katlanan insanlarla" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Coca-Cola'nın Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığı, koşullar geliştikçe durumun izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edileceği kaydedildi.
Son olarak McDonald's da Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını duyurmuştu.


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