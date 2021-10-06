3. faz pandemi yardım başvuruları devam ediyor mu? 1100 TL pandemi destek parası kimlere verilir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ülkemize ilk olarak 2020 yılının mart ayında geldi. Deyim yerindeyse hayatı tepetaklak eden virüs hem maddi hem de manevi kayıplar yaşmamıza neden oldu. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla geçen seneden 2021 yılının ilk 4 ayına kadar kapanmalara gidildi. Bu kapanmalar pek çok sektörü etkilerken esnaf kepenklerini tamamen kapatmak durumunda kaldı. Hükümet ise mağduriyetleri gidermek adına çeşitşi yardımlarda bulundu. Üç ayrı faz ödeme ve “Biz bize yeteriz Türkiye’m” kampanyası kampanyasında 8 milyar lira karşılıksız destek sağlandı.

3. FAZ PANDEMİ YARDIM BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU?

Maddi anlamda pek çok vatandaşı etkileyen pandemi işsizliğe de neden oldu. Hükümet ise hibe destekleri, vergi indirimleri, kredi destekleri, kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği gibi birçok tedbirin yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 3 ayrı fazdan oluşan karşılıksız pandemi yardımında bulundu. Toplamda 7 milyon kişiye 8 milyar karşılıksız ödeme yapıldı.

Üçüncü faz pandemi yardımlarında ise şu anda 2.3 milyar TL'ye ulaştığı bildirildi. Bu yardıma başvuruların devam edip etmediği ise vatandaşı en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Cevabını verelim üçüncü faz pandemi yardım başvuruları devam ediyor. Üçüncü fazla birlikte başvuru imkanı getirilerek özellikle yeme-içme başta olmak üzere hizmet sektöründe günlük çalışan, işsiz kalan kesimlere de ulaşma amaçlandı.

3. FAZ PANDEMİ YARDIM BAŞVURULARINA NEREDEN BAŞVURULUR?

Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından değerlendirilen üçüncü faz yardım başvuruları olumlu ise ihtiyaç sahibi ailelere paraları hemen ödeniyor. 3.faz pandemi yardımlarına başvurula e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. E-devlette pandemi sosyal destek ön başvurusu bölümünden sorulan sorular cevaplanarak başvuru gerçekleşmiş oluyor.

Ödemeler ise başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT şubeleri aracılığı ile yapılıyor. Evden çıkamayacak durumda olanlara ise paraları konutlarında ödeniyor. Başvuru yapanlar sonuçları yine e-devlet üzerinden görüyor.

3.FAZ PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından değerlendirilen üçüncü faz yardım başvuruları için elbette bazı şartların yerine getirilmesi bekleniyor. Yardım alabilecek vatandaşlar için şartlar şöyle: Günlük yevmiye ile çalışan işsizler, düzenli geliri olmayanlar ve her haneden bir kişini başvurması gerekiyor.



