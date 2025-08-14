FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

Bir süredir farklı sektörlerdeki şirketlerden konkordato haberleri gelirken haberlere bir yenisi daha eklendi. Son olarak 3 harfli zincir marketlerin de aralarında olduğu çok sayıda markete ürün tedarik eden Erşan Et'in konkordato ilan ettiği öğrenildi.

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...
Hande Dağ

Son dönemde pek çok şirketin iflasın eşiğine geldiği ve konkordato ilan ettiğine yönelik haberler geliyordu. Son olarak konkordato ilan eden firmalara bir yenisi ekledi. Çok sayıda markete de ürün tedarik eden et üreticilerinden Erşan Et'in konkordato ilan ettiği öğrenildi.

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet... 1

3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Bilecik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ağustos tarihli kararında Erşan Et için 3 ay süreyle geçici mühlet verildiğini açıkladı. 8 Ağustos tarihli geçici mühlet kararı ile 3 kişilik geçici konkordato komiseri görevlendirilmesine karar verildi.

3 ay boyunca yapılacak değerlendirmeler sonrasında firmanın konkordato sürecine dair karar verilecek. Önümüzdeki üç ay boyunca yapılacak değerlendirmeler sonucunda, firmanın konkordato sürecine ilişkin nihai karar verilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Karahan'dan bir kez daha 'Oto pilotta değiliz' çıkışı!Başkan Karahan'dan bir kez daha 'Oto pilotta değiliz' çıkışı!
Tehlike günden güne artıyor! Büyükşehirde 1 milyon insan susuzlukla karşı karşıyaTehlike günden güne artıyor! Büyükşehirde 1 milyon insan susuzlukla karşı karşıya

Anahtar Kelimeler:
Konkordato firma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TCMB Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedeflerini açıkladı

TCMB Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedeflerini açıkladı

Tehlike günden güne artıyor! Büyükşehirde 1 milyon insan susuzlukla karşı karşıya

Tehlike günden güne artıyor! Büyükşehirde 1 milyon insan susuzlukla karşı karşıya

Jhon Duran Fener'e çağırdı! Yıldız isim geliyor...

Jhon Duran Fener'e çağırdı! Yıldız isim geliyor...

Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi

Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi

'Banka işlemi durdurmadı' 700 bin lirasından oldu!

'Banka işlemi durdurmadı' 700 bin lirasından oldu!

'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.