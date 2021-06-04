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3 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu | A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

04.06.2021 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Haziran 2021 haftasının A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar ve alışveriş tutkunları merakla A101 aktüel ürünler kataloğunu beklemeye koyulmuştu. Peki A101 market şubelerinde geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı katalogda neler var? A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte 3 Haziran 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu...

3 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu | A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

Alışveriş tutkunları ve ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar merakla A101 aktüel ürünler kataloğunu beklemeye koyulmuştu. A101 market şubelerinde geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı 3 Haziran 2021 katalogu yayınlandı. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

3 HAZİRAN 2021 A101 AKTÜEL KATALOĞU... A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101 aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında Toshiba Smart LED TV 4499 TL üzerinden satışa sunuluyor. Onvo marka Smart LED TV ise 2199 TL'den satışa sunulmakta.

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SEG marka çamaşır makinesi 1599 TL'den tüketicinin beğenisine sunulurken, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 749 TL'den satışa sunuluyor.

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Üçüncü sayfada Arzum midi fırın 399 TL'den, Ventus saç kurutma makinesi 95 TL'den satışa sunuldu.

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Dördüncü sayfada basınç ölçer, araç tipi el süpürgesi, lastik tamir kiti gibi ürünler satışa sunulurken, çekme halatı 29,95 TL fiyatıyla yer aldı.

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a101
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