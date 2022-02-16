FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 3 kamu bankasından 48,6 milyar liralık sermaye artırımı hamlesi

3 kamu bankasından 48,6 milyar liralık sermaye artırımı hamlesi

16.02.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu bankalarının çekirdek sermayelerini artırma süreci için yeniden harekete geçerken, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank yaptıkları açıklamalarla toplamda 48,6 milyar liralık sermaye artırımı gerçekleştireceklerini duyurdu.

3 kamu bankasından 48,6 milyar liralık sermaye artırımı hamlesi

Finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda TVF, en son Mayıs 2020'de 3 büyük kamu bankasının sermayesinin toplamda 21 milyar liralık artırılması işlemini gerçekleştirmişti.

İşlem sonucunda Ziraat Bankası hisselerinin tamamını elinde tutan TVF'nin ortaklık payı Halkbank'ta yüzde 75,29 ve VakıfBank'ta yüzde 35,99'a yükselmişti.

Aynı amaç doğrultusunda yeniden harekete geçen TVF, bu kez 3 büyük kamu bankasında toplamda 48,6 milyar liralık sermaye artırımı sürecinde rol alacak.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası'nın dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan finansal sonuçları kapsamında verilen bilgiye göre, bankanın halihazırda 13,1 milyar lira düzeyinde bulunan sermayesi 34,9 milyar liraya yükseltilecek.

Söz konusu 21,8 milyar liralık sermaye artırımının tamamı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ tarafından nakden ödenecek şekilde gerçekleştirilecek. İşlem sonucunda TVF, bankanın tek hissedarı konumunda kalmaya devam edecek.

HALKBANK VE VAKIFBANK

Halkbank'ın 9 Şubat'ta tahsisli sermaye artırımına ilişkin KAP'ta yayımlanan açıklamasına göre, bankanın toplam 2 milyar 473,8 milyon lira olan çıkarılmış sermayesi, toplam satış hasılatı 13,4 milyar lira olacak şekilde artırılacak.

Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamını, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Halkbank hissedarlarından TVF'ye gerçekleştirilecek. İhraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primleri, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla Halkbank tarafından kullandırılacak krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacak.

Aynı şekilde VakıfBank'ın tahsisli ve nakdi sermaye artırımına ilişkin 9 Şubat'ta KAP'ta yayımlanan açıklamasına göre, bankanın 3 milyar 905,6 milyon lira olan çıkarılmış sermayesi toplamda 13,4 milyar lira artırılacak. Söz konusu sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların tamamı TVF'ye geçecek. Elde edilecek fon, bankanın mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi, finansal gücünün daha da artırılması, uzun vadeli sürdürülebilir karlılığının devamlılığının sağlanması amacıyla kullanılacak.

FON, SERMEYE BENZERİ KREDİ DESTEĞİ DE VERECEK

TVF, 3 büyük kamu bankasının yanı sıra Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım'da da sermaye benzeri kredi verilmesi sürecini başlattı.

Bu kapsamda Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın 5 milyar 720 milyon lira olan sermayesi, 9 milyar 635 milyon liraya çıkarılacak. Artırılan 3 milyar 915 milyon liralık sermaye ortaklar tarafından payları oranında karşılanacak.

Sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası TVF'ye bağlı fondan 1,5 milyar lira tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması hususunda girişimde bulunulacağını duyururken, Emlak Katılım ilave ana sermaye niteliğinde 500 milyon liralık kredi temin edileceğini bildirdi.

TVF ve TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu (PDİF) tarafından yapılacak işlemlerle kamu ve katılım bankalarının küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı daha güçlü hale gelmeleri, büyüme stratejilerini sürdürmeleri ve aralarındaki sinerjinin artırılması hedefleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmen hayata geçiyor: Tüm binalarda zorunlu olacak...Resmen hayata geçiyor: Tüm binalarda zorunlu olacak...
Elinde altını olanlar dikkat! Yeni sistem nasıl işleyecek?Elinde altını olanlar dikkat! Yeni sistem nasıl işleyecek?
KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde Davutoğlu'na büyük şok!

Son seçim anketinde Davutoğlu'na büyük şok!

‘Tüm dünyayı şaşırtacağız! Rusya’nın çöküşü...’

‘Tüm dünyayı şaşırtacağız! Rusya’nın çöküşü...’

EYT yasasından kimler yararlanacak?

EYT yasasından kimler yararlanacak?

3600 ek göstergeyle ilgili kritik toplantı başladı

3600 ek göstergeyle ilgili kritik toplantı başladı

Fiyatları işte böyle yukarı yuvarlıyorlar!

Fiyatları işte böyle yukarı yuvarlıyorlar!

Son dakika: Altın fiyatları 8 ayın zirvesinden sert düştü... Rusya ve Ukrayna gerilimi ile bu seviyeler görülebilir!

Son dakika: Altın fiyatları 8 ayın zirvesinden sert düştü... Rusya ve Ukrayna gerilimi ile bu seviyeler görülebilir!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Protez penis yapıyor! Müşterileri arasında ünlü oyuncular da var

Protez penis yapıyor! Müşterileri arasında ünlü oyuncular da var

Tek bir kelimeyi yanlış söyledi! Binlerce bebek vaftizi...

Tek bir kelimeyi yanlış söyledi! Binlerce bebek vaftizi...

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

14 kadınla aynı anda evlendi! Hepsi kendisini tek zannediyor

14 kadınla aynı anda evlendi! Hepsi kendisini tek zannediyor

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.