3 Kasım'da açıklanacak: Ekim enflasyon beklentisi belli oldu

Ekim ayı için enflasyon beklentisi belli oldu. AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

EKİM AYI AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN ORTALAMASI YÜZDE 2,20

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır