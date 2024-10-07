FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 3 Kasım'da belli olacak! Rekor olacak bir zam kapıda! Kalem kalem yazdı... MTV'den harçlara kadar o oran konuşuluyor!

3 Kasım'da belli olacak! Rekor olacak bir zam kapıda! Kalem kalem yazdı... MTV'den harçlara kadar o oran konuşuluyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.10.2024 08:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

OVP kapsamında TÜFE bazında enflasyon oranı yüzde 17,5 düzeyinde öngörülüyorken yılbaşı itibarıyla emlak, çevre, temizlik, özel iletişim ve motorlu taşıt gibi vergiler için yüzde 44 bandında zam bekleniyor. Bu vergiler ise Vergi Usul Kanunu'na göre her yılın başında “yeniden değerleme oranı” kadar artı­rılıyor.

Yılın sonlarına doğru geliyorken gelir vergisi tarife dilimlerinde ve trafik cezalarında zam bekleniyor. Her yıl ekim ayı sonu itibarıyla Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'nin son on iki aylık ortalamasından bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış, izleyen yılın başında geçerli olacak yeniden değerleme oranını veriyor.

Dünya gazetesinin yazarı Nakki Bakır'ın haberine göre, yeni değerleme oranları enflasyonun seyrinden dolayı farklı düzeylerde meydana geldi.

2023 yılında yüzde 122,93 artış ile tarihinin en yüksek artışını gören yeniden değerleme oranı 2024 yılının yüzde 58,46 olarak uygulanmıştı. 2025 yılında uygulanacak olan oranın ise yıllık enflasyon hedefinin üstünde bekleniyor. Bu da mükelleflerin yükünün yeni yılda da rekor düzeyde artacağını gösteriyor.

iStock-1414584372

2025 başında çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulayacak yeniden değerleme oranı TÜİK'in 3 Kasım tarihinde ekim enflasyonunu açıklaması ile birlikte belli olacak.

Yİ-ÜFE’nin eylül sonu iti­barıyla düzeyi, yılbaşından ge­çerli olacak yeniden değerleme oranının yüzde 44 dolayında olacağını gösteriyor. Buna gö­re gelecek yıl çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretler 2024’teki ka­dar olmasa da hedef enflasyo­nun çok üzerinde artacak.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 43'Ü GEÇECEK

Kasım 2023’de 2882,04 olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeks değeri, Eylül 2024’te aylık yüzde 1,37’lik artışla 3659,84’e yükseldi ve son on bir aydaki endeks değerleri­nin ortalaması 3028,74 oldu.

Ekim ayında Yİ-ÜFE artışı sıfır bile olsa son on iki ayın ortalamasında endeks değeri 3333,73 olacak ve geçen yıl ay­nı tarih itibarıyla on iki aylık ortalamada 2318,94 olan en­deks değerine göre yıllık artış yüzde 43,76’ya gelecek. Bu da 2025’te çeşitli vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranını verecek.

iStock-1478375155

Ekim ayında Yİ-ÜFE yüz­de 1,5 artarsa, son on iki ayın ortalama endeks değe­ri 3338,30’a, önceki on iki aya göre artış yüzde 43,96’ya yükselecek. Aylık artışın yüz­de 2 gelmesi durumunda orta­lama endeks 3339,83’e, önceki on iki ayın ortalamasına göre değişim yüzde 44,02’ye; aylık artışın yüzde 2,5 olması duru­munda ise ortalama endeks 3341,35’e, artış oranı da yüzde 44,09’a ulaşacak.

YÜK 2025'E SARKACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim-artırım yetkisi var. Eğer bu yetkiyi kullanmazsa, 2025 başında ilgili kalemler­deki yükümlülükler bu oran­da artırılacak. Yüksek yeni­den değerleme oranı ile ver­gi, ceza ve harçların yüksek oranda artırılması, aynı za­manda 2024 yılında önem­li oranda gerilemekle birlik­te hala yüksek düzeyde kalan enflasyonun özellikle dar ve sabit gelirler üzerindeki erozyonunu 2025’e de taşı­mak anlamına geliyor.

istockphoto-1063289558-612x612

BU KALEMLER ZAMLANACAK

3 Kasım’da belli olacak yeniden değerleme oranına göre yılbaşında artırılacak vergi, ceza, harç, ücret ve tarifeler şunlar:

  • Emlak Vergisi
    -Çevre Temizlik Vergisi
    -Motorlu Taşıtlar Vergisi
    -Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.
    -Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları
    -Damga Vergisi.
  • Özel İletişim Vergisi
    -Trafik cezaları
    -Ehliyet ve pasaport harçları
  • Vergi Usul Kanunundaki cezalar
    -Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları
  • Araç muayene ücretleri
    -Yurt dışı çıkış harcı

iStock-1449572867

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar azaltma ve yüzde 50’ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde bulunuyor. Ancak söz konusu yetkinin nadiren ve sınırlı kullanıldığı, genelde her yıl ekim sonu 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE’de gerçekleşen artışa göre belirlenen yeniden değerleme oranının izleyen yılbaşında söz konusu vergi, harç, ceza ve diğer yükümlülüklere uygulandığı görülüyor. Cumhurbaşkanının idari para cezaları başta bazı kalemlerde ise böyle bir yetkisi bulunmuyor, ilan edilen yeniden değerleme oranları bu kalemler için değiştirilemiyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
MTV Zam vergi
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'deki yeni tehlike: İncel! Caninin telefonundan çıkmıştı...

Türkiye'deki yeni tehlike: İncel! Caninin telefonundan çıkmıştı...

Otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

Otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

'17 bin lira asgari ücret sefalet ücretidir' Özel asgari ücretin bugün olması gerektiği tutarı söyledi! Ocaktaki olası senaryolardan bile fazla

'17 bin lira asgari ücret sefalet ücretidir' Özel asgari ücretin bugün olması gerektiği tutarı söyledi! Ocaktaki olası senaryolardan bile fazla

Yüzde 8,93'lük zam cepte! Yeni emekli maaşlarını tek tek hesapladı

Yüzde 8,93'lük zam cepte! Yeni emekli maaşlarını tek tek hesapladı

Ev sahibi - kiracı anlaşmazlıklarında yeni boyut!

Ev sahibi - kiracı anlaşmazlıklarında yeni boyut!

Altında ivme yukarı yönlü... Uzmanı tavsiye verdi!

Altında ivme yukarı yönlü... Uzmanı tavsiye verdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.