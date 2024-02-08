3. köprüye tren hattı geliyor! Tarih verildi: ‘BAE ile kredi noktasında konuşuyoruz’

Geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demiryolu hattının yapımını görüştükleri ifade edilmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G-20 zirvesi dönüşü gündeme getirdiği ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ortak çalışma başlatılacağını duyurduğu Basra-Bağdat-Türkiye-Avrupa demiryolu projesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda yoğun bir trafik yürütüldü.

Beklenen açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi. Yavuz Selim Köprüsü'nden geçecek tren hattı projesinin bittiği bilgisini veren Uraloğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri ile kredi noktasında konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın bu ay ülkeye ziyarette bu konuda bir mesafe alabiliriz. Bu yıl içinde ihalesini yapar, başlarız” diye konuştu.

FAV LİMANI'NDAN 1200 KİLOMETRELİK OTOBAN VE DEMİR YOLU UZANACAK

Uraloğlu, son dönemde gündeme gelen ve yapıldığında İpek Yolu'nun devamı niteliğinde olacak Zengezur Koridoru'nun geçeceği güzergahları ihya edeceğini vurgulayan Uraloğlu, İran'ın da bu koridorun kendi topraklarından geçmesini istediğini bildirdi. Zengezur Koridoru'nun kıymetli olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Aklıselim olan bu koridorun kendi topraklarından geçmesini ister" ifadesini kullandı.

Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine işaret eden Uraloğlu, "Kalkınma Yolu'nu hayata geçirdiğimiz zaman çevre ülkelerinin ilgisini çekecek. Yol yapıldığında Irak'ın güvenliğine katkı sağlayacak. Şu an Süveyş Kanalı'ndan 35 günde yapılan bir nakliyenin süresi 25 güne düşüyor. 10 gün çok uzun bir süre." diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu projelerine ilişkin uygun şartlarda kredi bulabildiğini belirterek, bunun ülke için kıymetli olduğunu dile getirdi. Türkiye'deki demir yollarında kapasiteyi artıracaklarını ve belirli noktalarda karşılıklı geçiş kuracaklarını vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Demir yolunda ilk etapta uluslararası koridorları tamamlama gayretindeyiz. Kalkınma Yolu'nun Türkiye'deki devamını bitireceğiz. Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak'ın güneyinde inşa edilen Fav Limanı'na gelecek yükler Türkiye'ye, buradan Avrupa'ya ulaştırılacak. Bu amaçla 2022'nin başında altyapı çalışmalarına başlanan ve 4 yılda tamamlanması öngörülen projeyle Fav Limanı'ndan ülkemize ulaşacak yaklaşık 1200 kilometrelik çift yönlü otoban ve demir yolu inşa edilmesi planlanıyor. Bu yatırımın maliyetinin yaklaşık 16 milyar dolar olması bekleniyor. İlerleyen zamanlarda projeye gaz ve petrol boru hatlarının da dahil edilmesi öngörülüyor.”

KALKINMA YOLU HATTINDAKİ DEMİR YOLU İÇİN 5,8 MİLYAR DOLAR HARCANACAK

Türkiye'den geçecek Kalkınma Yolu'nun demir ve kara yolu olarak Basra Körfezi'nden Avrupa'ya yük ve yolcu taşıyacağını vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'de Ovaköy (Hudut)-Nusaybin-Mardin-Şanlıurfa-Gaziantep-Adana-Mersin (Yenice)-Ulukışla-Karaman-Konya-Afyonkarahisar-Eskişehir-Gebze-İstanbul-Edirne güzergahının kullanmasının planlandığını anlattı. Uraloğlu, şu bilgiyi verdi:

"Bu güzergah toplam 2 bin 88 kilometre. Koridor üzerindeki hat kapasitesinin artırılması amacıyla yeni çift hat ve ikinci hat yapımlarıyla eksik kalan kesimlerdeki elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları yapılıyor. Koridorun 1034 kilometrelik kısmının 689 kilometresinde hızlı tren hattı, 345 kilometresinde elektrifikasyon ve sinyalizasyon yapım çalışmaları devam ediyor. Proje çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan 615 kilometrelik yeni demir yolu hattında ise yapıma yönelik planlama çalışmaları sürdürülüyor. Ülkemizin Kalkınma Yolu koridoru üzerinde planlanan yeni demir yolu hatları için 5,8 milyar dolarlık ilave yatırım yapılması öngörülüyor."

KALKINMA YOLU PROJESİ'NİN TASARIMLARI TAMAMLANDI

Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında tesis edilmesi düşünülen doğrudan demir yolu bağlantısının Irak'tan ülke sınırına kadar olan kısmının da Kalkınma Yolu Projesi'nin bir parçasını oluşturduğunu dile getirdi.

Türkiye tarafında "Nusaybin-Cizre-Silopi-Ovaköy" Irak tarafında ise "Rabiyya-Fişhabur" olarak öngördükleri hat kapsamında, ülke sınırları içindeki kesimle ilgili yaklaşık 130 kilometrelik projenin hazır olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kalkınma Yolu Projesi'nin danışman firması tasarımlarını 2023'ün başı itibarıyla tamamladı. Ayrıca 'Kalkınma Koridoru'nun ülkemizdeki kara yolu geçişinin ise 1912 kilometre olması planlandı. Halihazırda Kapıkule-Şanlıurfa hattında 1592 kilometrelik kısımda mevcut otoyolla bağlantı sağlanacak. Bununla birlikte, Kalkınma Koridoru kapsamında Şanlıurfa ile Ovaköy arasında 320 kilometrelik yeni otoyol yatırımı planlanıyor. Bu otoyol yatırımının da yaklaşık 2 milyar dolar yatırım bedeli bulunuyor."

KIRGIZ MEVKİDAŞIYLA ‘ORTA KORİDOR’U GÖRÜŞTÜ

Uraloğlu, Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tilek Tekebaev ve beraberindeki heyet ile de bakanlıkta bir araya geldi.

Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyon 11. Toplantısı dolayısıyla Kırgız mevkidaşını Ankara'da ağırlayan Uraloğlu, görüşmede, Türkiye ve Kırgızistan'ın zorlu ve bir o kadar da kıymetli bir coğrafyada bulunduğunu söyledi.

Uraloğlu, son zamanlarda Türk Devletleri Teşkilatının aldığı rolün çok kıymetli olduğuna işaret ederek, "İlk defa bir masa etrafında toplanıyoruz. Biz 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz, Türk devletleri teşkilatları 'Türk Yüzyılı' diyor. Bu bizim için de gerçekten çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

"DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ TİCARET GELİŞECEK"

Kara yolu taşımacılığı noktasında atılacak yeni adımların da iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli katkıları olacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı en son 2021'de gerçekleşti. Toplantıda ikili ve transit taşımaların serbestleşmesi kararı alınmıştı. Bu kararla, tedarik zincirindeki değişimler ve kara yolu taşımacılığına artan talep dikkate alındığında ülkelerimiz arasındaki ticaretin yanı sıra doğu ile batı arasındaki ticaret gelişecek, Orta Koridor daha da güçlenecektir."

Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu taşımacılığına da önem verdiğini ve bu alanda da büyük ölçekli yatırımlar yaptığına dikkati çekerek, "Bu yatırımlar sadece kendisi için değil, bölge ülkeleri için de yarar sağlayan yatırımlardır. 2017'de işletmeye açtığımız Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ile Orta Koridor üzerinde kesintisiz demir yolu altyapısını oluşturduk. Demir yolu taşımacılığı ile ilgili projeleri de destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İKİ ÜLKE ARASINDA TAŞIMACILIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ARTIRILACAK"

Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tilek Tekebaev de lojistiğin, ekonominin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Görüşmelerimiz çok verimli geçti. Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler son dönemde hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bunun en güzel örneğini yük taşımacılığının artmasından da görmekteyiz. Kara yolu taşımacılığı alanında iki ülke arasında yapılacak anlaşmalar da bu anlamda çok önemlidir. Alternatif koridorlara bakarak, Türkiye ile işbirliğinin güçlendirmenin peşindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti arasında taşımacılık alanında işbirliği artırılacaktır."







