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3 kuşaktır bu mesleği yapıyorlar! 6 yaşında başladı 'Hakiki spor oluyor'

Afyonkarahisar´da üç kuşaktır demircilik yapan Solak Kardeşler, yok olmaya yüz tutmuş bu kadim mesleğin son temsilcileri olarak tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Dedelerinden babalarına, oradan da kendilerine miras kalan bu zanaatı yaşatmak için yıllardır iki kardeş yıllardır çekiç sallıyor.

3 kuşaktır bu mesleği yapıyorlar! 6 yaşında başladı 'Hakiki spor oluyor'

Modern teknolojinin gelişmesi ve sanayi üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel yöntemlerle yapılan demircilik, her geçen gün biraz daha unutuluyor. Ancak Solak Kardeşler, tüm zorluklara rağmen bu sanatı ayakta tutmak için mücadele veriyor. Ateşte kızdırdıkları demiri döverek şekil veren ustalar, her bir eserde el emeğini, sabrı ve geçmişten gelen tecrübeyi yansıtıyor.

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6 YAŞINDAN BERİ DEMİRCİLİK YAPIYOR

Kardeşlerden Niyazi Solak, 6 yaşından bu yana demircilik mesleğini sürdürdüğünü ifade ederek, şu sözleri kullandı:

"Biz yapabildiğimiz sürece sağlığımız yerinde olduğu sürece bu işle uğraşmak istiyoruz. Severek yapıyoruz bu hakiki zanaat derler buna yani el zanaatının en ince püf noktası. Bizim işlerde çok eski tarihi eser evlerin, binaların bazı demir aksesuarlarını yapıyoruz. Bizim evlatlarımız yetişmedi gelmediler. Başka iş yaptılar öyle olunca bilader ile bizim oğlanla çalışmaya devam. Yapabildiğimiz sürece yapacağız. Güç sarf ediyorsun devamlı ayaktasın çekiçle vücutla çalışıyorsun, oturduğun yerde değil yani yorucu oluyor. Ben şu anda 57 yaşındayım yorucu oluyor ama hakiki spor oluyor şu anda ben yerine göre 8- 10 saat çalışıyorum"

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DEDEDEN TORUNA

54 yaşındaki Ahmet Solak ise dededen toruna bu mesleği sürdürdüklerini dile getirerek şunları söyledi:

"1971 doğumluyum abimle birlikte demircilik mesleği yapmaktayız. Dededen toruna bunca zamandır yapıyoruz bizden sonra da yapacak kimse kalmadı artık son nesil olarak sürdürmeye uğraşıyoruz biz bu mesleği. Yaptığımız işler hep eski kullanılan ürünler kapı, kargaburnu toka köpeklerin boynuna yırtar besi zinciri böyle şeyler yapıyoruz."
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Demir Çelik demir
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