FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 3 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik kaç TL? İşte 3 Mart 2022 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

3 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik kaç TL? İşte 3 Mart 2022 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

03.03.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve ardından peş peşe gelen açıklamalar ve yaşanan gerilim nedeniyle vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 22, 18, 14 ayar altın bilezik fiyatları da bu durumdan nasibini aldı. Vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtı araştırmayı sürdürüyor. İşte 3 Mart 2022 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar gram altın bilezik fiyatları...

3 Mart altın bilezik fiyatları yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile 14, 18 ya da 22 ayar altın bilezik alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından günün ilk saatlerinden bu yana araştırılmaya başlandı. Rusya - Ukrayna savaşının etkisinin görüldüğü altın fiyatları 3 Mart Perşembe günü yükselişe geçti. "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen kişiler araştırmalarına hız verdi. Mart ayının ilk haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam edecek. Peki 3 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

3 MART'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

3 Mart Perşembe günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 787,93 TL

3 Mart Perşembe günü 22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 816,46 TL

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

3 Mart Perşembe günü 18 ayar altın bilezik alış fiyatı: 632,30 TL

3 Mart Perşembe günü 18 ayar altın bilezik satış fiyatı: 632,40 TL

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

3 Mart Perşembe günü 14 ayar altın bilezik alış fiyatı: 476,05TL

3 Mart Perşembe günü 14 ayar altın bilezik satış fiyatı: 574,17 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

3 Mart Perşembe günü günü gram altın alış: 869,47 TL

3 Mart Perşembe günü gram altın satış: 869,59 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

3 Mart Perşembe günü Cumhuriyet altını alış: 5.816,00 TL

3 Mart Perşembe günü Cumhuriyet altını satış: 5.904,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

3 Mart Perşembe günü yarım altın alış: 2.834,00 TL

3 Mart Perşembe günü yarım altın satış: 2.876,00TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

3 Mart Perşembe günü çeyrek altın alış: 1.415,00 TL

3 Mart Perşembe günü çeyrek altın satış: 1.438,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

3 Mart Perşembe günü tam altın alış: 5.604,86 TL

3 Mart Perşembe günü tam altın satış: 5.715,86 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

3 Mart Perşembe Ata altın alış: 5.802,00 TL

3 Mart Perşembe Ata altın satış: 5.881,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitcoin bugün ne kadar?Bitcoin bugün ne kadar?
EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam
Fiyatlar yüzde 60 düştü!Fiyatlar yüzde 60 düştü!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam

Bakanlık liste paylaştı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık liste paylaştı! Bu markalardan uzak durun

Dünya Bankası duyurdu! "Derhal durduruldu"

Dünya Bankası duyurdu! "Derhal durduruldu"

Yaptırım kararı aldılar ama... İki katına çıktı

Yaptırım kararı aldılar ama... İki katına çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Takıntısı yüzünden bu hale geldi! Yıllarca fark edemedi

Takıntısı yüzünden bu hale geldi! Yıllarca fark edemedi

Korkunç taciz! Elinde silahla...

Korkunç taciz! Elinde silahla...

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Tarzı beğenilmedi! "Ütüsüz pantolon, bu tarz olmamış"

Tarzı beğenilmedi! "Ütüsüz pantolon, bu tarz olmamış"

FBI o detayı atlamadı! TikTok fenomenini paylaşımı ele verdi

FBI o detayı atlamadı! TikTok fenomenini paylaşımı ele verdi

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.