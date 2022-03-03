3 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik kaç TL? İşte 3 Mart 2022 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

3 Mart altın bilezik fiyatları yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile 14, 18 ya da 22 ayar altın bilezik alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından günün ilk saatlerinden bu yana araştırılmaya başlandı. Rusya - Ukrayna savaşının etkisinin görüldüğü altın fiyatları 3 Mart Perşembe günü yükselişe geçti. "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen kişiler araştırmalarına hız verdi. Mart ayının ilk haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam edecek. Peki 3 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

3 MART'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

3 Mart Perşembe günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 787,93 TL

3 Mart Perşembe günü 22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 816,46 TL

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

3 Mart Perşembe günü 18 ayar altın bilezik alış fiyatı: 632,30 TL

3 Mart Perşembe günü 18 ayar altın bilezik satış fiyatı: 632,40 TL

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

3 Mart Perşembe günü 14 ayar altın bilezik alış fiyatı: 476,05TL

3 Mart Perşembe günü 14 ayar altın bilezik satış fiyatı: 574,17 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

3 Mart Perşembe günü günü gram altın alış: 869,47 TL

3 Mart Perşembe günü gram altın satış: 869,59 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

3 Mart Perşembe günü Cumhuriyet altını alış: 5.816,00 TL

3 Mart Perşembe günü Cumhuriyet altını satış: 5.904,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

3 Mart Perşembe günü yarım altın alış: 2.834,00 TL

3 Mart Perşembe günü yarım altın satış: 2.876,00TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

3 Mart Perşembe günü çeyrek altın alış: 1.415,00 TL

3 Mart Perşembe günü çeyrek altın satış: 1.438,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

3 Mart Perşembe günü tam altın alış: 5.604,86 TL

3 Mart Perşembe günü tam altın satış: 5.715,86 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

3 Mart Perşembe Ata altın alış: 5.802,00 TL

3 Mart Perşembe Ata altın satış: 5.881,00 TL

