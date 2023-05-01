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3 Mayıs öncesi kritik veri: İstanbul'da enflasyon yüzde yüzde 62,46 oldu

01.05.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi öncesi öncü gösterge olarak kabul edilen İstanbul enflasyonu İTO tarafından açıklandı. Buna göre Megakent'te Nisan ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,57, toptan fiyatlar ise 3,14 arttı. Yıllık bazda artış perakendede yüzde 62,46, toptan fiyatlarda ise yüzde 70,58 oldu

3 Mayıs öncesi kritik veri: İstanbul'da enflasyon yüzde yüzde 62,46 oldu

İstanbul'da nisanda önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,57, toptan fiyatlar ise 3,14 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,57, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,14 artış kaydetti. Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, perakendede yüzde 62,46, toptan fiyatlarda ise yüzde 70,58 olarak gerçekleşti.

EĞLENCE HARCAMALARINDA ARTIŞ

Perakende fiyatlarda nisanda önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 29,04, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 11,97, gıda harcamalarında yüzde 3,87, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,32, konut harcamalarında yüzde 1,68, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1,32, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,64, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,24 artış oldu.

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Nisanda toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 16,25, mensucat grubunda yüzde 3,35, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,96, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,76, madenler grubunda yüzde 0,61 artış olurken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 10,45, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,10 azalış kaydedildi.

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