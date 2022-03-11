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3 milyar dolarlık ihracat hamlesi! İlk hedef Fransa ve Almanya

11.03.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji girişimcilerinin ilk adreslerinden olan YTÜ Teknopark, 2025 hedefleri kapsamında halihazırda 1 milyar dolar olan ihracat rakamlarını 3 milyar dolara çıkarmak için çalışmalara başladı. YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, yeni hedeflerinin Avrupa pazarı olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin girişimcilerini, teknoloji liderlerini, teknoloji üretenlerini Avrupa pazarına yönlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

3 milyar dolarlık ihracat hamlesi! İlk hedef Fransa ve Almanya

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark’ın PwC Türkiye ile gerçekleştirdiği Segmentasyon Projesi’nin sonuçları açıklandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin SPK'dan onaylı, kendisine ait bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Fonu olduğunu kaydeden üniversitenin rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Çok iyi, ciddi ve büyük ortaklardan oluşuyor. Şimdilik 30 milyon TL diye başladık ama büyük değerlere ulaşacak bir fonumuz var. Kendi kuluçka şirketlerimize, kendi girişimcilerimize öncelik vermekle birlikte, Türkiye'deki tüm başarılı teknoloji şirketlerine yatırım yapmaya başladık" dedi.

Türk girişimcilere Avrupa’nın kapısını araladıklarını bildiren Prof. Dr. Yılmaz, Türk Cumhuriyetlerinin de ilgisini çekmeye başladıklarını vurgulayarak “Onlar da ciddi hamleler yaptılar. Hem Azerbaycan hem Özbekistan hem de Türkmenistan bu modeli kendi ülkelerine yaymak için bizden yardım istedi” ifadelerini kullandı.

AVRUPA PAZARI İÇİN HAMLE

Oralarda önemli bir oyuncu olduklarının altını çizen Prof. Dr. Yılmaz, “Daha sonra Dubai ve Afrika Bölgesine de açılmaya başladık. Önümüzdeki hamle Avrupa’da. Paris ve Berlin’de ciddi girişimlerimiz olacak. İlgili projeyi geliştirdik, 3 yıldır uğraşıyoruz. Türkiye’nin girişimcilerini, teknoloji liderlerini, teknoloji üretenlerini Avrupa pazarına yönlendirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki tek eksiğimiz muhtemelen Uzak Doğu olacaktır. O hamlemiz de Uzak Doğu’ya Türkiye’nin bu lider, girişimci, heyecanlı gençlerini taşımak olacak” açıklamasında bulundu.

“HEDEF 3 MİLYAR DOLAR İHRACAT”

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, atılacak adımlarla birlikte Türk Cumhuriyetlerinin Silikon Vadisi olmak istediklerini söyledi.

1 milyar dolarlık ihracatlarının olduğunu belirten Tanışman, “Yurt içinde de 13 milyar TL’lik Ar-Ge gelirimiz vardı. Önümüzdeki yıllarda ihracat gelirimizi 3 milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz. Evet, pazar ve ihracat kısmı var ama olmazsa olmazımız sermaye. Bu noktada da Dubai’deki ofisimizden, küresel sermayenin Türkiye’deki girişimlere yatırım yapabilmesine imkan sağlamış olacağız” dedi.


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