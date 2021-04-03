FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 3 Nisan Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

3 Nisan Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2021 19:14 | Son Güncelleme

Çılgın Sayısal Loto 3 Nisan çekilişine sayılı dakikalar kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi düzenlenen Sayısal Loto’nun bu akşamki devreden büyük ikramiye tutarı 134.167.284 TL oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçlar ne zaman açıklanacak? sorusu ise şans oyunu sevenler tarafından araştırmaya başladı. Peki, 3 Nisan Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? İşte, detaylar...

3 Nisan Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

3 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 134.167.284TL. Noter huzurunda ve el değmeden gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi, MP Tv kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Şanslı numaralar ise çekilişin hemen ardından millipiyangoonline üzerinden paylaşılacak. İşte, 3 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

3 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam 21.30'da gerçekleşecek olan 3 Nisan çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçları ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online adresinden paylaşılacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.

SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacakBioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacak
Kovid-19 milyarderlere yaradı! Servetleri arttıKovid-19 milyarderlere yaradı! Servetleri arttı
Uzman erbaş maaşları arttı!Uzman erbaş maaşları arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!
'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!
Heyecanlandıran keşif! 2 bin 400 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Heyecanlandıran keşif! 2 bin 400 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Flaş karar! Geçiş ücreti alınacak
Flaş karar! Geçiş ücreti alınacak
Fırat Nehri'nde yetişiyor, 54 ülkeye gönderiliyor!
Fırat Nehri'nde yetişiyor, 54 ülkeye gönderiliyor!
Altınları satıp bu işe başladı
Altınları satıp bu işe başladı
22 ayar bilezik fiyatlarında son durum ne?
22 ayar bilezik fiyatlarında son durum ne?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
ABD'den Türkiye'ye ek vergi hazırlığı
ABD'den Türkiye'ye ek vergi hazırlığı
Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu!
Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu!
TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması!
TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
E-Devlet 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları | Sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?
E-Devlet 1000 TL pandemi yardım başvurusu ve sonuç ekranı
Milyarderlerin serveti Kovid-19 salgını sırasında 4 trilyon dolar arttı
Kovid-19 milyarderlere yaradı! Servetleri arttı
Ramazan pidesi bu yıl ne kadar? İşte 2021 yılı İstanbul, Ankara ve İzmir güncel pide fiyatları
Ramazan pidesi bu yıl ne kadar?
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte net ve brüt kıdem tazminatı hesaplaması
İşte net ve brüt kıdem tazminatı hesaplaması
Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobillerden geçiş ücreti alınacak
Flaş karar! Geçiş ücreti alınacak
Fırat Nehri'nde yetişiyor, 54 ülkeye gönderiliyor! 7 gramdan 5 kiloya çıkartılıyor
Fırat Nehri'nde yetişiyor, 54 ülkeye gönderiliyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.