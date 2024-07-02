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3 Temmuz öncesi emeklilerden 'kaygılıyız' mesajı: "Sefalet maaşına mahkum edecek oran..."

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.07.2024 15:11
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun yarın enflasyon verilerini açıklamasının ardından milyonlarca emekli ve memurunda alacağı zamlar belli olacak. Enflasyon verilerinin açıklamasından önce emeklilerden peş peşe açıklamalar geldi. Çalışan ve emekliler arasındaki makasın açıldığı belirtilerek en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması talep edildi.

3 Temmuz öncesi emeklilerden 'kaygılıyız' mesajı: "Sefalet maaşına mahkum edecek oran..."

Kök maaşa düzenleme, seyyanen zam, refah payı formülleri bugüne kadar tartışılırken SSK, Bağkur ve memur emeklileri için son viraja girildi. Yarın açıklanacak enflasyon verisiyle emekli ve memurların zam oranı da belli olacak. Zam öncesi İstanbul Emekli ve Emekçiler Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak ve Türkiye Emekliler Platformu Genel Başkanı Satılmış Çalışkan'dan açıklama geldi.

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"SEFALET MAAŞINA MAHKUM EDECEK ORAN..."

NOW TV'ye konuşan Özüpak, "Sefalet maaşlarına mahkum edilebilecek bir zam oranı açıklanacağının kaygısını taşıyoruz. Yüzde 25-27 arasında bir rakam düşünülüyor. Asgari ücrete de zam yok deniyor. Gelinen süreç emekli ve emekçi için o kadar zor ki. Emekli ve emekçi olarak ezim ezim ezildik ekonomik sıkıntılardan dolayı." dedi.

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"GEÇİNEMİYORUZ"

Özüpak, "İstemiyoruz,kabul etmiyoruz, geçinemiyoruz, itiraz ediyoruz.
Kök maaşı 7 bin TL olanlar hiç zam almamış gibi olacak. Hangi emekli insanca yaşam maaşına ulaşmış olacak?" diye sordu.

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TÜRKİYE EMEKLİLER PLATFORMU: EMEKLİ AYLIKLARINA İYİLEŞTİRME TALEP EDİYORUZ

Türkiye Emekliler Platformu Genel Başkanı Satılmış Çalışkan emekli aylıklarına iyileştirme talep ettiklerini söyledi. Çalışkan, Tüm Emekliler Derneği Genel Merkezi'nde Emekliler Haftası dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de emeklilerin yaşam standartlarının Avrupa'nın gerisinde kaldığını ifade etti.

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"MASADA OLMAYAN TEK KESİM EMEKLİLER"

Uzun süren çalışma hayatının ardından emekliye ayrılan insanların, gelecek endişesi duymadan ömrünün geri kalan kısmını huzur ve refah içinde yaşamayı hayal ettiklerini belirten Çalışkan, "Emekliler olarak sendikalaşmak istiyoruz. Hakları görüşülürken masada olmayan tek kesim emeklilerdir. Kimse bize 'ne verelim, ne edelim' diye danışmıyor maalesef." dedi.

Çalışkan, 2023'te çalışanlara verilen seyyanen artışın, emeklilerle çalışanlar arasındaki gelir makasını çok aştığını söyledi.

Taban aylığın asgari ücret düzeyine getirilmesini isteyen Çalışkan, emekli aylıklarının iyileştirilmesini talep ettiklerini bildirdi.


Express


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Enflasyon Zam emekli oran
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