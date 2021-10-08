3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi pek çok kişiyi hem maddi hem de manevi anlamda zorladı. Çıkış yolu arayanlar, çalışmak için yurt dışına gitme planları yapıyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya’da toplamda 1 milyondan fazla bir işçi alımı yapılacak. Maaşlar ise 16 bin TL ile 25 bin TL arasında değişiyor. İşte yurt dışı işçi alımı ile ilgili detaylar…

KANADA 732 BİN, ALMANYA 270 BİN, FİNLANDİYA DA 30 BİN İŞÇİ ALIMI DUYURUSU YAPTI

Yurt dışında çalışmak isteyen kişilere müjdeli bir haberimiz var. 3 ülke toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı duyurusunda bulundu. Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya’da 30 bin işçi alacak.

Kanada’da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia. Kanadalı işletmelerinin yüzde 64’ü iş gücü sıkıntısı nedeniyle büyüyemiyor. Bu yüzden yapılan araştırmalar 732 bine yakın işçinin alınması gerektiğini gösterdi. Sağlık sektöründe en çok elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü de en çok ihtiyaç olan alanlardan biri oldu. Sağlık ve hizmet sektörünün yanında pandemi sonra sanayi, imalat ve perakende sektöründe de işçiye ihtiyaç arttı. Kanada’da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor.

KANADA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sağlıktan, hizmete; sanayi ve imalattan, ulaştırmaya kadar pek çok sektörde işçi alımına ihtiyaç duyan Kanada’nın iş alımı için nasıl başvurular yapılacağı henüz açıklanmadı.

FİNLANDİYA’DA 25 BİN TL MAAŞ VERİLECEK

Finlandiya da Kanada gibi işçiye ihtiyaç duyan ülkelerden biri. Belli bir oranda göç kabul edilen ülkede işçi ihtiyacı şu anda 30 bin seviyelerinde. Sağlık çalışanlar, metal işçileri, bilişim ve denizcilik alanında uzman kişiler aranıyor. Ülkede çalışacak olan personele 2300 euro, yani 25 bin TL verilecek. Finlandiya’daki iş başvurularına ülkede faaliyette bulunan şirketler üzerinden gerçekleşecek.

ALMANYA 270 BİN VASIFLI ELEMAN ARIYOR

Almanya’nın da 270 bin kadın ve erkek işçiye ihtiyacı olduğu duyuruldu. Ülkede pazarlama, mimar, mühendis, yazılım geliştiriciler, sağlık elemanları, ekonomistler, müşteri temsilcilerine ve fabrika işçilerine ihtiyaç bulunuyor. Almanya’da iş başvuru yaparken ise birtakım belgeler bulunuyor. AB ülkelerinin hepsinde ön mektup (covet letter) çok önemli. Bu mektup ile şirkete kendinizle ilgili izlenimleri aktarıyorsunuz. İş başvurusuyla neden ilgilendiğinizi açıklayıp kuvvetli yönlerini öne çıkarmalısınız. İşverenleriniz yazdığı referans mektupları da Almanya’da iş başvurusu için faydalı olacaktır.



