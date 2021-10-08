FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

08.10.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada, Almanya ve Finlandiya işçi alımı için duyurularda bulundu. Üç ülkenin toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı yapılacağı, maaş olarak ise 16 bin TL ile 25 bin TL verileceği duyuruldu. İşte iş başvurusu için gereken şartlar….

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi pek çok kişiyi hem maddi hem de manevi anlamda zorladı. Çıkış yolu arayanlar, çalışmak için yurt dışına gitme planları yapıyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya’da toplamda 1 milyondan fazla bir işçi alımı yapılacak. Maaşlar ise 16 bin TL ile 25 bin TL arasında değişiyor. İşte yurt dışı işçi alımı ile ilgili detaylar…

KANADA 732 BİN, ALMANYA 270 BİN, FİNLANDİYA DA 30 BİN İŞÇİ ALIMI DUYURUSU YAPTI

Yurt dışında çalışmak isteyen kişilere müjdeli bir haberimiz var. 3 ülke toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı duyurusunda bulundu. Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya’da 30 bin işçi alacak.

Kanada’da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia. Kanadalı işletmelerinin yüzde 64’ü iş gücü sıkıntısı nedeniyle büyüyemiyor. Bu yüzden yapılan araştırmalar 732 bine yakın işçinin alınması gerektiğini gösterdi. Sağlık sektöründe en çok elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü de en çok ihtiyaç olan alanlardan biri oldu. Sağlık ve hizmet sektörünün yanında pandemi sonra sanayi, imalat ve perakende sektöründe de işçiye ihtiyaç arttı. Kanada’da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor.

Kanada’da iş gücü ihtiyacı artıyor! Tüm sektörlerde 731 bin 900 eleman açığı varKanada’da iş gücü ihtiyacı artıyor! Tüm sektörlerde 731 bin 900 eleman açığı var

KANADA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sağlıktan, hizmete; sanayi ve imalattan, ulaştırmaya kadar pek çok sektörde işçi alımına ihtiyaç duyan Kanada’nın iş alımı için nasıl başvurular yapılacağı henüz açıklanmadı.

FİNLANDİYA’DA 25 BİN TL MAAŞ VERİLECEK

Finlandiya da Kanada gibi işçiye ihtiyaç duyan ülkelerden biri. Belli bir oranda göç kabul edilen ülkede işçi ihtiyacı şu anda 30 bin seviyelerinde. Sağlık çalışanlar, metal işçileri, bilişim ve denizcilik alanında uzman kişiler aranıyor. Ülkede çalışacak olan personele 2300 euro, yani 25 bin TL verilecek. Finlandiya’daki iş başvurularına ülkede faaliyette bulunan şirketler üzerinden gerçekleşecek.

ALMANYA 270 BİN VASIFLI ELEMAN ARIYOR

Almanya’nın da 270 bin kadın ve erkek işçiye ihtiyacı olduğu duyuruldu. Ülkede pazarlama, mimar, mühendis, yazılım geliştiriciler, sağlık elemanları, ekonomistler, müşteri temsilcilerine ve fabrika işçilerine ihtiyaç bulunuyor. Almanya’da iş başvuru yaparken ise birtakım belgeler bulunuyor. AB ülkelerinin hepsinde ön mektup (covet letter) çok önemli. Bu mektup ile şirkete kendinizle ilgili izlenimleri aktarıyorsunuz. İş başvurusuyla neden ilgilendiğinizi açıklayıp kuvvetli yönlerini öne çıkarmalısınız. İşverenleriniz yazdığı referans mektupları da Almanya’da iş başvurusu için faydalı olacaktır.

İngiltere tır ve kamyon şoförlüğü başvurusu nasıl yapılır? İşte İngiltere tır, kamyon şoförü başvuru şartlarıİngiltere tır ve kamyon şoförlüğü başvurusu nasıl yapılır? İşte İngiltere tır, kamyon şoförü başvuru şartları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ikinci büyük yat limanı! ÖzelleştiriliyorTürkiye'nin ikinci büyük yat limanı! Özelleştiriliyor
PARTNER"Bu olayın muhatabı ben değilim!""Bu olayın muhatabı ben değilim!"
Emekliye 405 TL zam! İşte yeni kazançlar...Emekliye 405 TL zam! İşte yeni kazançlar...
Anahtar Kelimeler:
Almanya Finlandiya Kanada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mete Gazoz’un acı günü

Mete Gazoz’un acı günü

Aşı karşıtı, canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti

Aşı karşıtı, canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Yatırım şirketlerinin altın fiyatları tahmini

Yatırım şirketlerinin altın fiyatları tahmini

Motorine 23 kuruş zam

Motorine 23 kuruş zam

Üç uluslararası şirket Türkiye'de yatırım yapacak

Üç uluslararası şirket Türkiye'de yatırım yapacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Facebook borsada da çöktü

Facebook borsada da çöktü

HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!

HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!

Kışın kiralar 2 bin lira yazın ise 10 bin lira

Kışın kiralar 2 bin lira yazın ise 10 bin lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.