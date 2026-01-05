'3. veya 4. ayda bir üste zıplayacaklar' Maaş zammında İsa Karakaş o detayı işaret etti

Milyonlarca işçinin ve memur bu ay yapılacak maaş zamlarına kilitlendi. Maaş zammı gelir artışı konusunda büyük bir önem taşırken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 'madalyonun görünmeyen yüzü' diyerek gelir vergisi dilimlerini işaret etti.

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİNDE SON DURUM

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında; gelir vergisi mevzuatına göre, bir takvim yılı içerisinde maaşın, fazla mesai ücreti ve diğer birçok ayni ve nakdi yan ödemelerin vergi radarına girdiğini belirtti. Kazanılan her hasılanın her yıl güncellenen vergi tarifesine tabi tutulduğunu vurgulayan Karakaş, maaşlar arttıkça vergi dilimlerinin de yükseldiğini, fakat bu yükselişin maaşlardaki artışla çoğu zaman senkronize gitmediğini aktardı.

"TÜM YIL BOYUNCA DEĞİŞMEDEN UYGULANACAK"

Maaşların genel olarak ocak ve temmuz aylarında iki kez güncellendiğini belirten Karakaş, buna karşılık vergi tarifesinin hep sabit kaldığını, yeni tarifede tüm yıl boyunca değişmeden uygulanacağını kaydetti. Bu durumla beraber, birkaç ay geçmeden bir üst vergi dilimine takılan çalışanların maaşlarında zam almalarına rağmen ciddi bir azalma yaşanmasının ortaya çıktığını belirtti.

2026'NIN YENİ TABLOSUNU AÇIKLADI

2026 yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklandığını ancak vergi dilimlerinin bu oranın biraz altında, yuvarlanarak belirlendiğini söyleyen Karakaş, "2025 yılına kıyasla yaklaşık %20 ile %25 arasında bir artışla güncellenen yeni tarife, çalışanların brüt maaşından %15 oranındaki SGK ve işsizlik sigortası prim kesintisi yapıldıktan sonra kalan "safi tutar" üzerinden uygulanacak" dedi.

Karakaş o tabloyu da şu şekilde açıkladı;

Vergi Oranı: %15

2025 Gelir Dilimleri (TL): 158.000 TL'ye kadar

2026 Gelir Dilimleri (TL): 190.000 TL'ye kadar

Artış Oranı (%): ~%20,25

Vergi Oranı: %20

2025 Gelir Dilimleri (TL): 330.000 TL'ye kadar

2026 Gelir Dilimleri (TL): 400.000 TL'ye kadar

Artış Oranı (%): ~%21,21

Vergi Oranı: %27

2025 Gelir Dilimleri (TL): 1.200.000 TL'ye kadar

2026 Gelir Dilimleri (TL): 1.500.000 TL'ye kadar

Artış Oranı (%): ~%25,00

Vergi Oranı: %35

2025 Gelir Dilimleri (TL): 4.300.000 TL'ye kadar

2026 Gelir Dilimleri (TL): 5.300.000 TL'ye kadar

Artış Oranı (%): ~%23,26

Vergi Oranı: %40

2025 Gelir Dilimleri (TL): 4.300.000 TL'den fazla

2026 Gelir Dilimleri (TL): 5.300.000 TL'den fazla

Artış Oranı (%): ~%23,26

"DAHA YILIN 3. VEYA 4. AYINDA ÇOĞU ÇALIŞAN BİR ÜST DİLİME ZIPLAYACAK"

Tabloya dikkatli bakıldığında ilk dilimin 158.000 TL'den 190.000 TL'ye çıktığına dikkat çeken Karakaş, "Özellikle kamu çalışanlarının yılda iki kez maaş güncellemesi aldığı düşünülürse, daha yılın 3. veya 4. ayında çoğu çalışan bir üst dilime zıplayacak" ifadelerini kullandı. Devamında Karakaş "Yani 2026’da da senaryo değişmeyecek: Çalışanların yıl boyu aldığı zamların önemli bir kısmı, yılın sonuna gelindiğinde vergiye gidecek. Neredeyse 2-3 aylık maaş, doğrudan vergi dairesine emanet edilecek" dedi.

ASGARİ ÜCRET İSTİSNASI VE BEYANNAME DETAYI

Vergi dışında kalan bir alan olduğuna da işaret eden Karakaş, 2026'da da asgari ücretten %15 gelir vergisi ve %0,79 damga vergisi kesilmeyeceğini vurguladı. Karakaş, bu muafiyet tutarının (asgari ücretin matrahı kadar olan kısım), tüm işçi ve memurlar için de geçerli olmaya devam edeceğini belirtti.

Devamında Karakaş, "Eğer birden fazla işverenden ücret alıyorsanız veya vergi kesintisi (tevkifat) yapılmamış bir geliriniz varsa, asgari ücretin yıllık matrahını aşan kısımlar için beyanname vermeniz gerekebilir. Yıl içinde ödediğiniz vergiler ise bu hesaplanan tutardan mahsup edilecektir" ifadelerini kullandı.

Vergi dilimlerindeki artışın enflasyon ve maaş artışlarının gerisinde kalmasının, çalışanın zammının reel hayatta erimesi anlamına geldiğini belirten Karakaş, 2026 yılında çalışanın vergi dilimleriyle de sıkı bir mücadele vereceğini anlattı. Karakaş, vergi dilimlerinin daha gerçekçi ve adil bir seviyeye çekilmesinin bir zorunluluk olduğuna da vurgu yaptı.